На воду спустили последний патрульный ледокол для канадского флота

На судостроительном предприятии Irving Shipbuilding в Галифаксе (Новая Шотландия) спустили на воду шестой – и последний – патрульный корабль арктической и прибрежной зоны класса "Гарри Девулф" (Harry DeWolf), предназначенный для Королевского военно-морского флота Канады.

Патрульный ледокол "Роберт Хэмптон Грэй" заложили в августе 2023 года, на два месяца раньше запланированного срока, отмечает The Defense Post. На постройке корабля заняты около 2400 специалистов.

Патрульный ледокол "Роберт Хэмптон Грэй", Канада Irving Shipbuilding

В настоящее время ведутся достроечные работы по подготовке заказа к морским испытаниям. Передача канадскому флоту намечена на август 2025 года.

"Спуск на воду последнего патрульного корабля для арктических и морских операций Королевского военно-морского флота Канады – крупное достижение для судостроительной отрасли нашей страны и важная веха в реализации Национальной стратегии судостроения", – заявил на церемонии министр коммунального хозяйства, закупок и сборов Жан-Ив Дюкло.

Ранее, в сентябре этого года, верфь Irving Shipbuilding передала канадскому флоту пятый корабль класса "Гарри Девулф" – "Фредерик Ролетт", заложенный в июне 2022 года.

Напомним, что правительство Канады и Irving Shipbuilding заключили контракт на поставку шести новейших патрульных кораблей арктического класса в 2015 году. Сумма сделки составила 3,5 млрд канадских долларов (на тот момент – 2,92 млрд долларов США).

Постройка первых двух патрульных ледоколов, "Гарри Девулф" и "Маргарет Брук", стартовала в сентябре 2015-го и сентябре 2016 года соответственно. Планировалось, что они пополнят канадский флот в 2019-м и 2020 году. Но головной корабль ввели в строй только в июне 2021 года – после годичной опытной эксплуатации. Патрульный ледокол "Маргарет Брук" передали флоту Канады в июле 2021 года, а в строй ввели в октябре 2022 года.

В начале и конце мая 2024 года канадский флот усилили третий и четвертый патрульные ледоколы – "Макс Бернайс" и "Уильям Холл".

При длине корпуса 103 метра и водоизмещении 6615 тонн корабли класса "Гарри Девулф" называют крупнейшими в составе Королевского военно-морского флота Канады. Они предназначены для патрулирования территориальных вод, включая Арктику, и подходят для миссий за рубежом в рамках поддержки иностранных партнеров, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и в рамках борьбы с наркотрафиком.

Силовая установка патрульного ледокола состоит из двух дизельных двигателей и четырех генераторов, которые позволяют развивать скорость до 17 узлов на открытой воде и 3 узла при движении через льды толщиной 1 метр. Дальность плавания – 6800 морских миль, автономность – 85 дней. Экипаж – 65 человек (возможно дополнительное размещение 22 человек – морпехов, бойцов службы спецопераций, медперсонала или участников научных экспедиций).

Корабль вооружен 25-мм арткомплексом Mk.38 от британской BAE Systems и двумя американскими 12,7-мм пулеметами "Браунинг-М2". На борту базируется один вертолет – CH-148 "Циклон" или CH-146 "Гриффон".

На корабле также могут размещаться спасательные лодки, десантный катер, беспилотный летательный аппарат CU-176 "Гаргулья", вездеходы и снегоходы.