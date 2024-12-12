Российские войска остаются на ключевых военных базах в Сирии (Financial Times, Великобритания)

FT: российские войска остаются на своих ключевых базах в Сирии

На спутниковых снимках нет признаков вывода российских сил с военно-воздушных и военно-морских объектов в Сирии, пишет FT. Кремль заявил, что будущее баз в этой стране будет зависеть от переговоров с новыми властями после свержения режима Асада.

Макс Сэддон

Крис Кук (Chris Cook)

Россия вывела силы из более мелких аванпостов в Сирии после свержения своего союзника Башара Асада, однако продолжает удерживать основные военно-морские и военно-воздушные базы, которые использует в качестве плацдармов для Средиземноморья и Африки.

Спутниковые снимки от вторника не зафиксировали признаков вывода российских войск ни с военно-морской базы Тартус, ни с авиабазы Хмеймим близ Латакии (обе на западном побережье Сирии).

Эти объекты имели решающее значение для поддержки ныне рухнувшего режима Асада со стороны Кремля, но при этом также служили России ключевым логистическим мостом на юге.

Кремль заявил, что будущее баз в Сирии будет зависеть от переговоров с новыми властями после свержения режима Асада повстанческими силамиво главе с исламистской группировкой “Хайят Тахрир аш-Шам” (ХТШ).

Асад бежал из страны в воскресенье после того, как силы ХТШ заняли столицу Дамаск, и получил убежище в России от президента Владимира Путина.

С утратой баз в Сирии Россия может лишиться не только постоянного военно-морского присутствия в Средиземном море, но и промежуточного пункта для операций в Африке, сказал приглашенный научный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Павел Лузин.

Ил-76, главный российский тяжелый транспортный самолет еще советской эпохи, имеет дальность полета 4 200 километров при средней загрузке. Без доступа к сирийской базе российским военным придется использовать другие аэродромы для проведения масштабных операций.

“Очевидно, что Россия хотела бы сохранить хотя бы символическое присутствие на этих базах, чтобы ее поражение не так бросалось в глаза. Но произойдет это или нет, будет зависеть от того, как будет развиваться политический процесс в самой Сирии”, — сказал Лузин.

Сосредоточенность Путина на российской спецоперации на Украине снизила возможности России в Сирии, после чего даже некоторые видные “ястребы” нехотя смирились с утратой влияния Москвы в регионе.

“Ну что, волосы рвать на голове? — написал у себя в Telegram известный российский телеведущий Андрей Медведев. — Понятно, с потерей баз в Сирии потеряем и Африку. Скорее всего. Возить грузы в ту же ЦАР или Мали станет почти невозможно. И это заодно означает, что российский бизнес будет вынужден снизить присутствие в Африке. Ну что же, будем осваивать Сибирь”.

Хотя спутниковые снимки и данные с транспондеров отражают оживленное движение большегрузных самолетов в Хмеймиме за последнюю неделю, аналитики говорят, что темпы прилета и отлета не соответствует поспешному отправлению. Кроме того, в Тартус не прибыло ни одного судна для морской эвакуации оборудования и личного состава.

“Явный показатель перемен — это сколько туда прибывает “Илов” и “Анов”. И если им придется покинуть Тартус, то мы явно увидим больше судов, чтобы вывезти имущество, — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир* Дара Массикот. — Иными словами, если бы началась эвакуация, мы бы об этом узнали”.

Спутниковые снимки в понедельник показали, что два российских фрегата, подводная лодка и вспомогательное судно, присутствовавшие на фотографиях 6 декабря, ушли из порта Тартуса. Однако на фотографии Planet Labs и NASA корабли, соответствующие их размерам, занимают позиции примерно в 8–10 км от берега.

Еще один корабль, похожий по размеру на один из фрегатов, замечен в похожем месте на скрытой облаками фотографии Европейского космического агентства, сделанной во вторник утром.

“Русские не хотят, чтобы их подбили, поэтому вывели корабли в море в режиме ожидания”, — сказал Массикот, отметив, что они находятся за пределами досягаемости минометного огня.

Если Россия все же решит эвакуировать свое военно-морское присутствие, турецкое правительство наверняка воспретит кораблям выйти в Черное море через Босфор. В таком случае ближайшей российской базой будет Калининград на Балтике — а значит, предстоит долгий морской путь с дозаправкой по маршруту в окружении стран НАТО.

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* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России