Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)

Reuters: Трамп потребовал от Зеленского скорейшего начала переговоров с Россией

На встрече с Зеленским и Макроном в Париже Трамп подчеркнул, что хочет немедленного прекращения огня и начала переговоров с Россией, сообщает Reuters. Президент Украины в ответ заявил, что одного перемирия мало, и потребовал гарантий безопасности.

Джон Айриш, Том Балмфорт (John Irish, Tom Balmforth)

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своей первой встречей с Дональдом Трампом после выборов в США, чтобы объяснить необходимость для Украины гарантий безопасности при любом варианте прекращения конфликта с Россией, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров 7 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал встречу в Париже, в ходе которой лидер Украины попытался наладить контакт с Трампом, чье обещание быстро завершить конфликт вызвало в Киеве опасения, что это может быть сделано в основном на условиях Москвы.

Агентство Reuters пообщалось с пятью источниками, знакомыми с ходом встречи.

По словам четверых из них, лидеры трех стран, которые беседовали в течение 35 минут без своих советников, не обсуждали конкретных деталей какой-либо концепции мира, но Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров о скорейшем окончании конфликта.

В ходе встречи были намечены некоторые первые шаги для проведения переговоров по поводу прекращения конфликта, хотя процесс, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, сопряжен с трудностями, а роль Соединенных Штатов пока неясна.

По словам одного из источников, Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, похоже, был готов слушать. В команде Трампа не сразу ответили на просьбу прокомментировать эту статью.

Ни Трамп, ни близкие к нему официальные лица, занимающиеся вопросом Украины, не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы конфликта и как может быть выполнено требование Украины получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования.

Это вызвало в Киеве растущее чувство неопределенности, которое усугубляется постоянным продвижением России на востоке Донбасса в течение нескольких месяцев и ночными атаками беспилотников на города, расположенные далеко за линией фронта.

"Во время встречи были затронуты некоторые ключевые моменты, например, было сказано, что нужны гарантии мира, потому что одного прекращения огня недостаточно, так как Путин может снова нарушить обязательства, как он уже делал ранее, без надлежащих гарантий", – заявил источник в офисе украинского президента.

Отвечая на вопрос, как это было воспринято, источник сказал о Трампе: "Он обдумывает все детали".

Киев добивался от уходящей администрации США приглашения вступить в военный альянс НАТО, доказывая на протяжении долгого времени, что ему нужны гарантии безопасности для предотвращения российского вторжения в будущем.

Последний тезис был неизменным, даже когда Зеленский недавно признал, что дипломатическое прекращение конфликта могло бы спасти жизни людей, и смягчил свое прежнее утверждение о том, что для достижения мира все российские силы должны покинуть Украину.

Выстраивание хороших отношений

Несколько официальных лиц, близких к Трампу, заявили, что его встречи направлены на установление личных взаимоотношений. Это является ключевым моментом в его дипломатии, так как в конечном итоге именно он будет принимать решение о дальнейших действиях.

В целом дружественный характер отношений Трампа и Зеленского отличается от некоторых публичных высказываний Трампа об украинском лидере во время предвыборной кампании, в том числе от тех, в которых он назвал Зеленского "величайшим торгашом на Земле" за то, что тот выпросил и получил миллиарды долларов американской военной помощи.

Один из официальных представителей сказал, что Макрон и Зеленский были настроены одинаково на встрече в Париже, но старались, чтобы все не выглядело так, будто они загоняют Трампа в угол.

Он добавил, что французский лидер, который с годами научился использовать личные отношения для продвижения своих дипломатических целей, совместно с Зеленским обрисовали свое видение ситуации, подчеркнув при этом, что без поддержки США Киеву будет очень трудно.

По словам украинского представителя, Зеленский считает, что Путин на международной арене опасается только Трампа и, возможно, Китая, и что для достижения прочного мира Вашингтон должен быть "по-настоящему сильным".

Трамп регулярно обвиняет европейские державы в том, что они не справляются со своими обязанностями в вопросах безопасности НАТО в Европе.

По словам двух источников, Макрон использовал эту встречу, чтобы доказать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины и что она готова разделить поровну ответственность за безопасность с Соединенными Штатами.

По словам другого лица, Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году уже не тот, что был в 2017 году, когда избранный президент США общался с кремлевским лидером.

Тот же источник добавил, что стремительное свержение президента Сирии Башара Асада и неприятные последствия этого для России, являющейся близким союзником Асада, также стали аргументом в пользу более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих усилиях по достижению мира.

"Необходимо было все это объяснить, не загоняя Трампа в угол".