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Военное обозрение

Американская компания начинает производство самолётов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye для ВМС Франции

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Источник изображения: topwar.ru

Американская корпорация Northrop Grumman официально начала производство первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye для ВМС Франции. На церемонии, посвященной этому событию, присутствовали представители ВМС Франции, компании Northrop Grumman, а также командования военно-морских авиационных систем и Управления международных программ ВМС США.

Как утверждает издание Defence Industry Europe, Northrop Grumman заключила контракт на производство для французских вооруженных сил трех самолетов E-2D Advanced Hawkeyes, поставка первого из которых ожидается в 2027 году. E-2D Advanced Hawkeye заменит самолеты E-2C Hawkeye 2000 французского флота, которые прослужили более 25 лет. Новый самолет ДРЛО обладает возможностью дозаправки в воздухе, что существенно повышает его эксплуатационную гибкость.

С момента ввода в эксплуатацию французского флота в 1998 году E-2C Hawkeye 2000 был важнейшим компонентом системы французской противовоздушной обороны, поддерживая ударную группу авианосца «Шарль де Голль». В настоящее время Франция остается единственной, помимо США, страной которая эксплуатирует эти самолеты с авианосца.

Самолет ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye оснащен турбовинтовыми двигателями Allison T56 (мощностью 5250 л.с.) и вращающимся радарным куполом диаметром 7,3 метра, который установлен над его фюзеляжем и крыльями.

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