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Военное обозрение

Министр обороны Польши предложил поменять название закупаемых у Швеции гранатомётов

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Источник изображения: topwar.ru

Название закупленных ранее Польшей у Швеции противотанковых гранатометов не понравилось польскому министру обороны Владиславу Косиняк-Камышу. Речь идет о противотанковых гранатометах «Карл Густав», производимых одноименным шведским заводом. Ранее сообщалось, что Варшава решила приобрести несколько тысяч единиц на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, - это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав

- заявил министр в эфире польской радиостанции TokFM.

Косиняк-Камыш предложил поменять название гранатомётов, не высказав варианты замены этого названия.

Карл X Густав, который так не нравится главе Минобороны Польши, это шведский король, правивший в XVII веке. При нем Швеция воевала с Речью Посполитой (как тогда назвали объединённую Польшу и Литву) и несколько раз ее войска занимали Варшаву.

Что касается гранатомёта «Карл Густав», то это ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения, предназначенный для уничтожения бронированных целей, фортификационных сооружений, оборудованных и необорудованных огневых позиций и живой силы противника, а также для постановки дымовых завес.

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