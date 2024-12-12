MBDA объявила об успешной интеграции УР "Метеор" на истребитель KF-21 "Борамэ"

Шестой (и второй двухместный) летный опытный образец нового южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae (серийный и бортовой номер "0006"). Борт совершил первый полет 28.06.2023 (c) Harry S. Ahn.

ЦАМТО, 11 декабря. Европейская группа MBDA объявила об успешной интеграции УР класса "воздух-воздух" большой дальности "Метеор" (Meteor) на истребитель KF-21 "Борамэ" южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI).

Как говорится в пресс-релизе группы, самолет KF-21, оснащенный четырьмя ракетами "Метеор", совершил первый полет в июле 2022 года, что на тот момент стало беспрецедентным достижением по срокам в разработке истребителя. Испытания по сбросу продолжились в 2023 году, а в начале 2024 года была проведена серия успешных огневых испытаний, подтвердивших корректную интеграцию ракеты на борт KF-21.

Как отмечается, тесное сотрудничество между MBDA, KAI и Агентством программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) обеспечило комплексную интеграцию в рекордно короткие сроки.

В настоящее время проект вошел в стадию производства. Военно-воздушные силы Республики Корея должны получить первые серийные УР "Метеор" к моменту ввода KF-21 в эксплуатацию (в 2026 году.). При этом ВВС РК выиграют от использования общего арсенала ракет данного типа на платформах KF-21 и F-35.

Как ранее сообщал ЦАМТО, MBDA заключила с KAI контракт на выполнение работ по интеграции УР "Метеор" на борт перспективного многоцелевого истребителя KF-X в ноябре 2019 года. Соглашение предусматривало оказание поддержки при интеграции, производство испытательного оборудования и передачу необходимой информации и "ноу-хау" по ракете.

Первый контракт с MBDA на поставку серийных ракет Агентство DAPA заключило 30 октября 2024 года. Представитель DAPA заявил, что для первого этапа производства самолетов KF-21 будут поставлены 100 ракет "Метеор", как и планировалось ранее. Другие подробности сделки, включая стоимость и сроки поставки боеприпасов, не раскрывались.

УР большой дальности "Метеор" предназначена для поражения существующих и перспективных воздушных угроз: от реактивных самолетов до малоразмерных БЛА и крылатых ракет вне дальности прямой видимости в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, каналом связи, позволяющим интегрировать ее в сетевое боевое пространство, и прямоточным воздушно-реактивным двигателем с регулируемой тягой, обеспечивающим высокую скорость УР на всей траектории полета до цели.

Ракета может использоваться в условиях применения противником средств РЭП. По имеющейся информации, "Метеор" развивает максимальную скорость более 4М и может поражать цели на дальности до 200 км, масса ракеты – 190 кг, длина – 3,7 м, диаметр – 178 мм.