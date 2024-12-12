Немецкий институт SWP: «Большая часть расходов России на войну покрывается затратами СССР»

Источник изображения: topwar.ru

За последние два года высокий спрос на военную продукцию со стороны государства привёл к буму в целом ряде отраслей российской экономики. При этом продолжается рост оборонных затрат.

Как указывается в анализе Немецкого института по международным вопросам и исследованиям в области безопасности (SWP), 21 ноября был принят бюджет на следующий год, в котором военные расходы увеличатся на четверть до 13,5 триллиона рублей, что по текущему обменному курсу эквивалентно €130 млрд. При этом необходимо учитывать покупательную способность в России:

В пересчёте на немецкие цены оборонный бюджет РФ составит около €350 млрд.

Общие военные расходы будут равняться 7-8% от ВВП, что соответствует уровню 2024 года, который был рекордным в постсоветской истории России. Так, в 2021 году они составляли всего 3,6% ВВП.

С 2023 года доходы от экспорта энергоносителей снизились из-за падения цен и санкций. В результате в последнее время Россия испытывает дефицит бюджета, но он составляет около 2% ВВП и не угрожает экономической стабильности. К тому же он может покрываться в течение нескольких лет за счёт фонда благосостояния и внутренних займов

- говорится в исследовании.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, значительный рост спроса на оружие и другие товары, необходимые на фронте, привёл к существенному экономическому подъёму во многих регионах России. Промышленное производство значительно увеличилось по сравнению с 2021 годом, причём рост был почти полностью обусловлен секторами, связанными с ВПК.

По словам автора, официальной статистики по выпуску оружия в России нет: вместо этого объёмы его производства добавляются к таким категориям, как «прочие металлические изделия», изготовление которых почти утроилось с 2021 года:

Ключевые производственные линии российской оборонки теперь работают круглосуточно.

При этом, как он считает, развёртывание массовых поставок в войска целого ряда систем стало возможным благодаря тому, что для их создания используются запасы техники, накопленные в советское время. По его словам, только около 20% бронемашин производится с нуля:

Это означает, что большая часть расходов России на нынешнюю войну с Украиной фактически покрывается государственными затратами СССР.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, рост военных расходов привел к резкому увеличению совокупного спроса. Результатом этого стали высокие темпы роста ВВП: в 2023 году экономика выросла на 3,6%, в основном благодаря созданию 2 млн новых рабочих мест, большинство из которых пришлось на оборонную промышленность и армию.

Однако эта модель роста достигла своих пределов. Безработица находится на историческом минимуме в 2,3%, и наблюдается острая нехватка рабочей силы

- полагает автор.

При этом, по его словам, трудовая миграция в Россию снизилась до самого низкого уровня за последние 10 лет:

Для большинства работников в РФ нехватка рабочей силы стала хорошей новостью, поскольку она привела к стремительному росту заработной платы, которая только в 2024 году в среднем выросла на 19% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время по состоянию на октябрь базовая инфляция составила 9,7% в годовом исчислении. Отчасти её причиной являются западные санкции, которые снижают доходы от экспорта и удорожают импорт, усложняя международную логистику и платежи для российского бизнеса.

Для нанесения экономического удара по РФ в исследовании немецкого института предлагается ужесточить санкции в отношении ключевых статей российского экспорта (нефти, СПГ и удобрений) и усилить давление (дипломатическое и санкционное) на страны, через которые Москва получает западную продукцию военного и двойного назначения.

То есть, от своей санкционной антироссийской политики Запад отказываться совершенно не намерен. О каких тогда переговорах может идти речь?