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Военное обозрение

«Рыбарь»: Переданные Киеву американские истребители F-16 базируются в Польше и Румынии

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Источник изображения: topwar.ru

Переданные Киеву европейскими странами американские истребители не находятся на территории Украины, Зеленскому удалось договориться об их размещении в соседних странах. На сегодняшний день это Польша и Румыния, пишет ТГ-канал «Рыбарь».

Формально на вооружении Воздушных сил ВСУ стоит 34 истребителя F-16, хотя официально Киев признает гораздо меньше. После передачи первой партии в Киеве заявили, что самолеты не будут использованы на фронте, их задача — борьба с российскими ракетами в небе западной Украины. При этом места дислокации держались в секрете, хотя высказывались различные варианты.

Как оказалось, основная часть истребителей дислоцируется на авиабазе Миньск-Мазовецки к востоку от Варшавы. Речь идет про те, которые применяются Киевом. По имеющимся данным, всего в Польше находятся 16 истребителей F-16, из которых семь уже перекрашены в украинские цвета, именно они участвуют в ПВО. Также там дислоцируются 6 самолетов, переданных Нидерландами, и три из Дании, прибывшие только на днях. В общем, из 16 истребителей Киев использует только семь.

Источник изображения: topwar.ru

Еще 18 истребителей из числа переданных Нидерландами находятся в Румынии на авиабазе Фетешти. Эти самолеты также принадлежат Украине, но используются для подготовки пилотов. Таким образом, на двух авиабазах в Польше и Румынии находится 34 истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ. И это не предел, скоро их станет больше, Дания поставит очередную партию, а там еще и Норвегия со своими самолетами на подходе.

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Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Польша
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
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