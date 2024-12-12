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ЦАМТО

Elbit Systems поставит неназванной стране НАТО системы самообороны для авиатехники

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 11 декабря. Elbit Systems Ltd. 10 декабря объявила о заключении двух контрактов на поставку комплектов бортовых систем РЭБ и систем противодействия ИК системам наведения DIRCM для неназванной европейской страны НАТО.

Общая стоимость заказа составляет около 175 млн. долл. Контракты будут выполнены в течение пяти лет. В рамках соглашений Elbit Systems поставит свои комплекты самообороны для установки на самолеты C-390 "Миллениум" и вертолеты H-225M страны-покупателя. Кроме того, контракт на C-390 включает соглашение с другой европейской страной, предусматривающее поставку усовершенствованного комплекта РЭБ для установки на ее самолет C-390.

Современные комплекты самообороны и DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures), которые будут установлены на обеих платформах, обеспечивают расширенные возможности защиты за счет автономного обнаружения, анализа и противодействия широкому спектру угроз. В комплект входят усовершенствованный цифровой приемник предупреждения о радиолокационном облучении, инфракрасная система предупреждения о ракетной атаке (MWS), система предупреждения о лазерном облучении (LWS), система отстрела ложных целей (CMDS) и система DIRCM семейства MUSIC. Кроме того, в рамках контракта на C-390 Elbit Systems поставит усовершенствованную контейнерную систему самообороны и РЭБ SPEAR, которая может быть оперативно перемещена с самолета на самолет.

Разработанные Elbit Systems системы РЭБ и DIRCM уже установлены на более чем 30 типах авиатехники в разных странах мира, включая те, которые эксплуатируются странами-членами НАТО.

По оценке ЦАМТО, заказчиком продукции Elbit Systems являются Нидерланды.

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Страны
Нидерланды
Компании
Elbit Systems
Проекты
H225
NATO
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