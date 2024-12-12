Компания Airbus завершила модернизацию 18 вертолетов NH-90 ВС Швеции

ЦАМТО, 11 декабря. Компания Airbus 10 декабря объявила о завершении программы модернизации 18 вертолетов NH-90 Вооруженных сил Швеции.

Официальная передача Агентству по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) последнего модернизированного NH-90 (Helikopter-14 / Hkp-14) состоялась на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (на юге Франции). Вертолет прибудет в Швецию в начале 2025 года.

Как сообщает Janes.com, Швеции 10 декабря был передан противолодочный вертолет NH-90 NFH в "окончательной" конфигурации Hkp-14F. В декабре 2023 года в Швецию был возвращен последний модернизированный вертолет в поисково-спасательном варианте (NH-90 TTH) – Hkp-14E. В настоящее время ВВС Швеции имеют в своем распоряжении 9 вертолетов NH-90 в варианте Hkp-14F и 9 вертолетов Hkp-14E в соответствующих "окончательных" конфигурациях. Распределение между ролями ПЛО и ПСО изменилось с момента начала поставок в 2011 году, поскольку оперативные цели страны сместились в сторону ПЛО из-за ухудшения отношений с Россией.

В ВВС Швеции NH-90 эксплуатируется 1-й вертолетной эскадрильей на авиабазе Лулео, 2-й вертолетной эскадрильей на авиабазе Мальмен (недалеко от Линчепинга) и 3-й вертолетной эскадрильей на авиабазе Роннебю.

Как сообщал ЦАМТО, Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания объявили совместный тендер на закупку транспортных вертолетов, стандартизованных для северных стран (Nordic Standard Helicopter Programme – NSHP) в ноябре 1999 года. Дания впоследствии вышла из проекта. Швеция 26 сентября 2001 года заключила контракт на закупку 18 вертолетов NH-90, 13 из которых должны быть поставлены в версии тактического транспортного вертолета (TTH) и 5 ед. – в версии морского вертолета NFH. Контракт включал опцион на поставку 7 дополнительных NH-90 TTH. Позднее было согласовано изменение распределения вертолетов. В итоге ВС Швеции получили 9 NH-90 TTH и 9 NH-90 NFH.