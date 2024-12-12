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ТАСС

РФ призывает Запад прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

В МИД России также призвали" принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия призывает США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в нападении на сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе плановой ротации на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, - говорится в заявлении МИД РФ в связи с нападением киевского режима на сотрудников секретариата этой международной организации. - Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации".

В МИД отметили, что 10 декабря в ходе плановой ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по автотранспорту, задействованному для перевозки персонала агентства. "Около 15:00 на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов секретариата агентства, - уточнили в МИД. - В 16:37 Украина нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из н. п. Каменское после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения".

В Москве "разделяют возмущение руководства агентства в связи с этими провокационными и безрассудными действиями киевского режима, который не только продолжает совершать преступления, создавая угрозы и осуществляя нападения на российские ядерные объекты, но и решился подвергнуть смертельной опасности сотрудников международной организации, а также российских военнослужащих, обеспечивающих проведение ротации". "Произошедшая атака, которая могла привести к гибели людей, свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций", - указали в МИД РФ.

"Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность, - подчеркивается в заявлении. - С возмущением констатируем, что, творя все более чудовищные преступления, Зеленский и те, кто его поддерживают, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением, по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности, которые приносятся ими в жертву своим амбициям и вредоносной, разрушительной политике". 

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