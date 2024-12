TNI: Польша готова разместить ядерное оружие НАТО, об этом мечтают и в Киеве

Польша заявляла о готовности разместить у себя ядерное оружие – американские бомбы В-61, пишет TNI. В Киеве также одержимы идеей получить от Запада аналогичное вооружение. И то, и другое означало бы, что "ядерный джинн скоро вылетит из бутылки".

Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert)

В ответ на прошлогоднее заявление Москвы о том, что Россия разместит баллистические ракеты средней дальности или нестратегическое ядерное оружие в соседней Белоруссии, тогдашнее правое правительство Польши заявило о готовности принять у себя ядерное оружие Организации Североатлантического договора (НАТО).

В частности, Варшава заявила о готовности снабдить свой флот боевых самолетов F-35 Lightning II (“Молния”) американского производства американскими же ядерными бомбами B-61.

Совсем недавно российские военные ответили на разрешение НАТО украинским военным бить в тыл России американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow запуском впечатляющего гиперзвукового оружия “Орешник” по Днепру (Днепропетровск). У Запада в арсенале нет ни действенной защиты от этого оружия, способного нести ядерный заряд, ни чего-либо сопоставимого.

Таким образом в разговорах о возможной эскалации против России неизбежно всплывает ядерная утка.

Польское правительство, предложившее принять у себя ядерные бомбы B-61, на предыдущих выборах пало. Однако его преемник, хотя и значительно левее в политическом плане, разделяет совершенно понятную оппозицию предшественника российскому ирредентизму в бывшем советском блоке.

Эскалация порождает эскалацию

После недавнего применения гиперзвукового “Орешника” и последующего заявления Кремля о переброске этого разрушительного оружия в соседнюю Белоруссию Польша снова почувствовала себя не в своей тарелке.

Но не только члены НАТО вроде той же Польши встревают в разговор о ядерной эскалации против России. Складывается ощущение, что украинцы тоже одержимы перспективой получить ядерное оружие от Запада (или, если верить их пропаганде, то лишь “вернуть” его).

Для начала сама мысль, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не входит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его Киеву, — форменное безумие. Увы, учитывая, как развивались события на Украине, ее нельзя отменить как таковую (тем более, что американцы в итоге позволили ВСУ бить ракетами ATACMS по России, хотя целых два года неизменно отклоняли просьбы Украины).

Какая бы европейская страна ни стала ядерной, будь то член НАТО Польша или Украина, читателям придется считаться с перспективой, что ядерный джинн скоро вылетит из бутылки в Восточной Европе. Разумеется, есть множество другого, более мощного ядерного оружия, которое можно было бы передать полякам или украинцам, но ядерные бомбы B-61 — пожалуй, лучший выбор (особенно для Польши).

Что такое B-61?

Бомбы B-61 на протяжении десятилетий играли ключевую роль в оборонной политике НАТО. B-61 уже на протяжении многих лет размещаются в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Их можно запускать с дальнего ядерного бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit (“Дух”), а также с F-15E и, как упоминалось выше, F-35.

B-61 нередко называют “настраиваемыми под ключ”, потому что мощность взрыва можно регулировать от 0,3 до 360 килотонн. Это оружие выдерживает сверхзвуковую скорость и способно пробивать грунт и подрывать укрепленные конструкции. Было создано множество модификаций, благодаря чему бомба B-61 сделалась одним из лучших орудий Судного дня в арсенале НАТО.

Оружие было разработано в начале 1960-х годов, в самый “разгар” холодной войны с Советским Союзом. Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории считали, что создают одно из самых передовых ядерных средств в мире. Изначально эти бомбы разрабатывались на замену устаревшим аналогам B-28 и B-43. Первая B-61 была испытана в 1963 году на полигоне Тонопа в Неваде. B-61 также первой представила несколько вариантов взрыва в зависимости от поставленных задач: в том числе в воздухе, на земле, в свободном падении и с предельно малых высот.

Последняя американская модификация B61-13 — гравитационная бомба на основе этого мощного и долговечного оружия. Гравитационная бомба сбрасывается с самолета-носителя и поражает цели неизбирательно с убийственной силой. Считается, что одна гравитационная бомба B61-13 в двадцать четыре раза мощнее ядерного оружия, которое Америка сбросила на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Стратегический контекст (или его отсутствие)

Россия в этом конфликте — отнюдь не невинный младенец.

Однако следует отметить, что американцы и их союзники по НАТО последовательно отмели все возможности деэскалации, в результате чего мы сейчас всерьез рассматриваем перспективы передачи ядерного оружия Польше или даже самой Украине.

Польша, как полноправный член НАТО, вправе участвовать в программе альянса по передаче ядерного оружия. Однако на данном этапе это лишь расшатает ситуацию еще больше и сделает мирное урегулирование между Западом и Россией на Украине еще менее вероятным.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The Pipeline