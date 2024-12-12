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ТАСС

Трамп назвал своим приоритетом урегулирование конфликта на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

Избранный президент США отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не менее важна

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп назвал своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

"В мире много кризисов. <...>. Приоритет - решить проблему Украины с Россией", - отметил политик.

По его словам, хотя ситуация на Ближнем Востоке важна, разрешить ее "не так сложно, как [конфликт] Украины и России". Трамп также сообщил, что на президентском посту будет поддерживать отношения с Францией в сфере обороны и "будет говорить" с французским руководством об Украине. "Я <...> только что провел встречу с [Владимиром] Зеленским, с ним у меня состоялась хорошая беседа", - добавил избранный президент.

8 декабря Зеленский заявил, что отвергает призыв Трампа к немедленному прекращению огня. При этом он оставил без комментариев утверждение избранного президента США о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом. В интервью телеканалу NBC 8 декабря Трамп заявил, что Киев, возможно, не сможет рассчитывать на прежний объем поддержки со стороны США после его вступления в должность. 

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Трамп Дональд
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