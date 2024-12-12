При этом военные расходы страны достигают 26% ВВП, отметил украинский министр финансов Сергей Марченко

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Украина не в состоянии обеспечить все нужды ВСУ, чтобы выжить в противостоянии с РФ. При этом военные расходы Киева достигают 26% ВВП, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

"Невозможно содержать такую сильную армию, используя только собственные ресурсы. Сейчас мы тратим более 26% нашего ВВП на военную кампанию", - сказал он в интервью испанской газете El País. Чиновник напомнил, что украинские войска уже понесли большие потери, Киеву необходимо постоянно пополнять военные запасы.

По словам Марченко, страны Запада обязаны предоставлять Украине еще больше помощи для содержания ВСУ. "Нам нужны обязательства по поставкам необходимого вооружения и доступ к современным ракетам и системам противовоздушной обороны", - отметил он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже отмечал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют.