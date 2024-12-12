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Единственная защита от "Орешника" — это THAAD (The National Interest, США)

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Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Missile Defense Agency

TNI: по мнению американских экспертов, THAAD может перехватить "Орешник"

Система THAAD — единственное средство в активе у США, в теории способное остановить атаку гиперзвуковой ракеты "Орешник", пишет TNI. По мнению автора, положение Вашингтона незавидное: этих систем ПРО в Америке очень мало, и их производство наладить непросто.

Брэндон Вейхерт (Brandon Weichert) аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The Pipeline.

Считается, что система THAAD — единственное средство в активе у США, способное остановить атаку гиперзвукового оружия. Пентагон должен придумать, как масштабировать производство этих систем и развернуть их для оптимальной защиты от обострившейся угрозы со стороны российского "гиперзвука".

Дело в том, что эта угроза — настоящий вызов США и их союзникам по НАТО. В настоящее время не существует надежных оборонительных систем, способных гарантированно остановить на подлете к цели НАТО приближающуюся гиперзвуковую ракету — стремительную и резко маневрирующую. Однако эксперты на Западе утверждают, что у одной системы такой шанс все же есть (да и то небольшой).

Это комплекс высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD). Разумеется, у США и их союзников столь важные системы наперечет, и из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и сумбура, царящего в ее ВПК, маловероятно, что THAAD когда-либо будет испытан против российского гиперзвукового оружия.

В конце концов, американцы не могут себе позволить рисковать безопасностью этих ценных и малочисленных систем в том случае, если российские силы нацелятся на THAAD в попытке их уничтожить. Если эти системы будут потеряны на поле боя, надежды, что их удастся своевременно заменить, немного — учитывая высокий спрос и скромное предложение (в свете вышеупомянутой слабости оборонно-промышленной базы США).

Так что американцы, мягко говоря, попали в серьезный переплет. С другой стороны, даже система THAAD отнюдь не гарантия, что новое и передовое российское гиперзвуковое оружие будет перехвачено.

Подробнее о THAAD

По данным Teal Group, THAAD — это мобильная система, предназначенная для экспедиционной обороны от ракет, включая российский гиперзвуковой комплекс "Орешник". Эта система разрабатывалась еще в 1980-х против советских ракет в верхних слоях атмосферы, и ей отводилась роль волшебной спасительницы Америки и НАТО в том случае, если, простите за каламбур, холодная война вдруг раскалится и превратится в горячую.

Одно из важнейших звеньев THAAD — это радиолокационная система, которая идет в комплекте с ракетной (если точнее, THAAD — это система и противоракетной, и радиолокационной обороны в одном). Предполагалось, что она станет лишь еще одним элементом более масштабной системы ПРО BMDS, родившейся из стремления администрации Рейгана возвести жизнеспособный национальный противоракетный щит. Предполагалось, что THAAD будет использоваться совместно с оборонительными системами меньшей дальности, включая ПВО Patriot.

Каждая батарея THAAD насчитывает шесть мобильных пусковых установок на колесном шасси, каждая из которых с восемью ракетами-перехватчиками, усовершенствованную радиолокационную систему, а также аппаратуру управления огнем и связи. Для управления системой требуется минимум 95 солдат. Система перехватывает ракеты на расстоянии 200 километров — причем и не только в верхних слоях атмосферы, но и, в редких случаях, за ее пределами.

В распоряжении США имеется всего семь батарей THAAD, причем восьмая будет развернута в 2025 году. Так что, Lockheed и Пентагон, не вздумайте торопиться!

В настоящее время две батареи размещены на постоянной основе на Гуаме и в Южной Корее.

Третья в 2023 году была развернута на Ближнем Востоке. После ужасных терактов ХАМАС седьмого октября, осуществленных при поддержке Ирана, США перебросили на Ближний Восток еще одну систему THAAD — непосредственно в Израиль. Она сыграла важную роль в защите Израиля от шквала иранских ракет.

Никакого THAAD Украине — и точка

Украина старательно выпрашивает у США эту запатентованную и передовую систему. Памятуя о судьбе других оборонительных систем и о том, как вольно власти распоряжаются с великим трудом заработанными казенными долларами, американцы, разумеется, справедливо опасаются, что THAAD будет потерян в бою. Или что THAAD так или иначе "сольют" России или другой державе, благодаря чему противники смогут быстро нагнать Америку в технологиях противоракетной обороны.

Как бы то ни было, даже если THAAD будет развернут, то что бы там ни внушали разработчики, остановить шквал гиперзвуковых крылатых ракет будет не так-то просто. Что THAAD точно сможет — так это обнаружить и отследить входящие атаки большинства других систем. Однако перехватить российскую гиперзвуковую ракету на подлете будет все равно сложно — если вообще возможно.

Тем не менее система THAAD считается единственной в арсенале американцев, способной хоть что-то противопоставить гиперзвуковой атаке. Пентагон должен отыскать способ масштабировать производство этих систем и развернуть их для лучшей защиты от растущей российской угрозы. Но что еще важнее, Пентагон должен отрядить дополнительное время и ресурсы на разработку реальной защиты от гиперзвукового оружия.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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