Войти
ЦАМТО

"Уралвагонзавод" работает в тесной кооперации с предприятиями ОПК Владимирской области

153
0
0
Уралвагонзавод
Уралвагонзавод.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 11 декабря. Концерн "Уралвагонзавод" работает в тесной кооперации с оборонными предприятиями Владимирской области. Сейчас перед промышленностью стоят серьезные задачи, в том числе по кадровой политике.

Общая цель – привлекать молодые кадры, активно вовлекать их в производственный процесс.

Генеральный директор Концерна Александр Потапов принял участие в расширенном заседании владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России, на котором обсуждались вопросы развития кадрового потенциала машиностроительных предприятий. В нем приняли участие губернатор области Александр Авдеев, руководители машиностроительных предприятий и ведущих образовательных организаций региона.

"Мы с вами находимся в едином контуре одной из ключевых и важных общественных организаций России – СоюзМаш. Она позволяет решать многие непростые вопросы, в том числе и законодательного характера. Сегодня приоритет в вопросе привлечения молодых кадров на предприятия ОПК – создание достойных условий для жизни. С банками отрабатываем целый комплекс вопросов по этому направлению, в том числе – ипотечное кредитование. Нам необходимо создавать условия, чтобы ребята, пришедшие на наши предприятия, получали жилье, развивались и работали здесь, на родной владимирской земле", – заявил член бюро центрального совета СоюзМаш России, генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

В ходе заседания Александр Авдеев и Александр Потапов отметили заслуги представителей владимирских предприятий вручением государственных наград, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СМР
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:25
  • 1
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 02:06
  • 6371
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 01:59
  • 8479
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 23:01
  • 3
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 11.12 22:46
  • 28
Уроки Сирии
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами
  • 11.12 11:27
  • 1
«Чтобы оружие не попало в руки боевиков»: ВВС Израиля уничтожают оставшиеся от САА военную технику и боеприпасы в ряде провинций Сирии
  • 11.12 11:24
  • 1
Туск полагает, что мирные переговоры по Украине начнутся уже зимой
  • 11.12 05:46
  • 6
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 11.12 01:16
  • 1
Ответ на "В США рассказали о недооценке российских «Ясеней»"