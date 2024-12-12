"Уралвагонзавод" работает в тесной кооперации с предприятиями ОПК Владимирской области

ЦАМТО, 11 декабря. Концерн "Уралвагонзавод" работает в тесной кооперации с оборонными предприятиями Владимирской области. Сейчас перед промышленностью стоят серьезные задачи, в том числе по кадровой политике.

Общая цель – привлекать молодые кадры, активно вовлекать их в производственный процесс.

Генеральный директор Концерна Александр Потапов принял участие в расширенном заседании владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России, на котором обсуждались вопросы развития кадрового потенциала машиностроительных предприятий. В нем приняли участие губернатор области Александр Авдеев, руководители машиностроительных предприятий и ведущих образовательных организаций региона.

"Мы с вами находимся в едином контуре одной из ключевых и важных общественных организаций России – СоюзМаш. Она позволяет решать многие непростые вопросы, в том числе и законодательного характера. Сегодня приоритет в вопросе привлечения молодых кадров на предприятия ОПК – создание достойных условий для жизни. С банками отрабатываем целый комплекс вопросов по этому направлению, в том числе – ипотечное кредитование. Нам необходимо создавать условия, чтобы ребята, пришедшие на наши предприятия, получали жилье, развивались и работали здесь, на родной владимирской земле", – заявил член бюро центрального совета СоюзМаш России, генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

В ходе заседания Александр Авдеев и Александр Потапов отметили заслуги представителей владимирских предприятий вручением государственных наград, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".