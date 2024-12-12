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ЦАМТО

В Белоруссии успешно проведены испытания новой ЗУР для ЗРК "Бук-МБ2"

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Первые полигонные испытания опытных образцов зенитных управляемых ракет 9М318 разработки белорусского НПООО "ОКБ ТСП", предназначенных для модернизированного ракетного комплекса "Бук-МБ2" ("Бук-МБ3К"), февраль 2020 года
Первые полигонные испытания опытных образцов зенитных управляемых ракет 9М318 разработки белорусского НПООО "ОКБ ТСП", предназначенных для модернизированного ракетного комплекса "Бук-МБ2" ("Бук-МБ3К"), февраль 2020 года.
Источник изображения: Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии

ЦАМТО, 11 декабря. Госкомвоенпром Республики Беларусь успешно провел завершающий этап испытаний отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км.

На территории авиационного полигона совместно с Министерством обороны Республики Беларусь 10 декабря успешно состоялись испытания первой отечественной зенитной управляемой ракеты, разработанной Госкомвоенпромом.

Боевая стрельба стала завершающим этапом в разработке белорусского ЗРК "Бук-МБ2", который принят на вооружение, с отечественной управляемой ракетой 9М318.

ЗУР 9М318 предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов (включая находящихся в режиме зависания) в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей.

Конструировалась ракета по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов.

Особенность ЗУР 9М318 – наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели, сообщает Госкомвоенпром РБ в своем Telegram-канале.

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