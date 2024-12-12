Войти
ЦАМТО

США выделили Украине заем в 20 млрд. долл. с погашением доходами от активов РФ

149
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 декабря. США выделили Украине заем в 20 млрд. долл. с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов.

Как передает "РИА Новости", об этом говорится в заявлении американского Минфина.

"Сегодня Министерство финансов США объявляет о выделении 20 млрд. долл. на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 млрд. долл.", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.

Как отмечает агентство, в июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 млрд. долл. (45 млрд. евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 млрд. евро на срок до 45 лет.

В октябре главы минфинов стран "Большой семерки" заявили, что заем Киеву полностью выплатят с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Затем Украине выделят двусторонние кредиты от стран-членов G7, каждый из которых вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. находятся в ЕС, в основном (176 млрд.) на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:25
  • 1
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 02:06
  • 6371
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 01:59
  • 8479
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 23:01
  • 3
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 11.12 22:46
  • 28
Уроки Сирии
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами
  • 11.12 11:27
  • 1
«Чтобы оружие не попало в руки боевиков»: ВВС Израиля уничтожают оставшиеся от САА военную технику и боеприпасы в ряде провинций Сирии
  • 11.12 11:24
  • 1
Туск полагает, что мирные переговоры по Украине начнутся уже зимой
  • 11.12 05:46
  • 6
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 11.12 01:16
  • 1
Ответ на "В США рассказали о недооценке российских «Ясеней»"