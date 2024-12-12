США выделили Украине заем в 20 млрд. долл. с погашением доходами от активов РФ

ЦАМТО, 11 декабря. США выделили Украине заем в 20 млрд. долл. с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов.

Как передает "РИА Новости", об этом говорится в заявлении американского Минфина.

"Сегодня Министерство финансов США объявляет о выделении 20 млрд. долл. на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 млрд. долл.", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.

Как отмечает агентство, в июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 млрд. долл. (45 млрд. евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 млрд. евро на срок до 45 лет.

В октябре главы минфинов стран "Большой семерки" заявили, что заем Киеву полностью выплатят с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Затем Украине выделят двусторонние кредиты от стран-членов G7, каждый из которых вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. находятся в ЕС, в основном (176 млрд.) на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.