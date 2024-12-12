Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних подорвал его отношения с США

Отказ Зеленского мобилизовать граждан Украины, начиная с возраста 18 лет, испортил его отношения с Байденом, пишет Telegraph. За почти три года между двумя лидерами было немало ссор, но спор, который развернулся на прошлой неделе, может положить им конец, отмечает автор статьи.

Зеленский предупредил администрацию Байдена, что "приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России".

Похоже, Владимир Зеленский сделал в отношениях с Джо Байденом свой последний заказ, который стал одним из самых открытых нападок на уходящего президента.

За почти три года между двумя лидерами возникало множество разногласий, но спор, который разгорелся на прошлой неделе, может положить им конец.

В последние недели официальные лица США склоняли своих украинских коллег к тому, чтобы призвать на военную службу новобранцев в возрасте от 18 лет для отправки на передовую.

Вашингтон утверждает, что нехватка живой силы достигает критической стадии, в то время как Россия добивается устойчивых успехов на востоке Украины и существует вероятность того, что Дональд Трамп может прекратить военную поддержку Киева, когда вступит в должность.

"На передовой должны быть люди"

Эти предупреждения стали достоянием общественности, когда государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Брюссель на встречу с министрами иностранных дел стран НАТО.

“Даже с деньгами, даже с боеприпасами, на линии фронта должны быть люди, которые смогут противостоять российской армии", — сказал он журналистам.

"Мы считаем необходимым вовлекать в борьбу молодежь. Прямо сейчас 18-25-летние ребята не участвуют в конфликте”, — добавил он позже в интервью Reuters.

Согласно действующим правилам, возраст призыва в украинскую армию составляет 25 лет.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, возглавляемого США, также присоединился к этим словам, заявив: “Очевидно, что мы также должны убедиться в наличии достаточного количества людей на Украине. Нам больше людей, чтобы продвинуться на передовой”.

Когда представитель Государственного департамента заявил, что США будут готовы вооружить и обучить новые бригады, для Зеленского это оказалось слишком.

Он почувствовал необходимость ответить публично, нанеся прощальный удар, направленный непосредственно в адрес Байдена, который еще 42 дня остается самым могущественным лидером в мире.

<...>

Он предупредил администрацию Байдена, что "приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение возраста призыва".

Его комментарии прозвучали незадолго до того, как Байден одобрил выделение стране кредита в размере 20 миллиардов долларов.

Кредит “окажет немедленную поддержку Украине и будет обслуживаться и погашаться за счет будущих потоков чрезвычайных доходов, поступающих от российских суверенных активов, замороженных в Европейском союзе”, говорится в пресс-релизе.

<...>

О мобилизации не может быть и речи

Для Киева о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 24 лет не может быть и речи.

Эта возрастная группа составляет менее 10% населения Украины — около двух миллионов мужчин.

Для сравнения, люди в возрасте от 25 до 54 лет составляют примерно 44% от 36,7 миллиона человек населения.

Ранее в этом году Зеленский уже снизил призывной возраст с 27 до 25 лет, что стало одним из его самых противоречивых политических решений за время конфликта.

Этот шаг был сделан в надежде привлечь около 200 тысяч военнослужащих, которые помогут заполнить постоянно растущие пробелы в измученных боями ВСУ.

Однако есть аргументы, которые, по мнению некоторых западных экспертов, могут быть использованы для оправдания набора даже небольшого числа военнослужащих из младшей возрастной группы.

Райан Эванс, основатель веб-сайта и подкаста War on the Rocks, недавно предположил, что даже всего лишь 30 тысяч новых военнослужащих могут изменить ситуацию на Украине к лучшему.

“Политика в этом вопросе на Украине может быть сложной, но необходимость в большем количестве бойцов очевидна. Пехоте нужно больше молодых людей, а не мужчин среднего возраста”, — сказал он.

Он заключил: “Мобилизация еще 30 тысяч мужчин или около того из числа миллиона взрослых украинцев в возрасте до 25 лет не подвергнет риску всю страну. Это полная чушь”.