"Будут гореть и тонуть". Пентагон признал критическую проблему

Доклад аудиторов: Корпусу морской пехоты США не хватает амфибийных кораблей

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. У элиты армии США — Корпуса морской пехоты — вскрылась неожиданная слабость. Согласно правительственному докладу, значительная часть амфибийных кораблей ВМС на сегодняшний день небоеспособна. По мнению экспертов, это грозит тем, что морпехи, в случае чего, просто не успеют прибыть на поле боя в достаточном количестве. О проблемах американских войск — в материале РИА Новости.

Хронические задержки

Управление правительственной отчетности (GAO) с апреля 2023 года по декабрь 2024-го провело подробный аудит матчасти на военно-морских базах в Норфолке и Сан-Диего. Выводы неутешительные. Из 32 амфибийных десантных кораблей, отвечающих за переброску морпехов с вооружением и техникой на театр военных действий, к выполнению боевой задачи готова лишь половина. По мнению авторов отчета, такая ситуация недопустима в условиях потенциального конфликта из-за Тайваня, где бойцам корпуса отводится ведущая роль.

Специалисты GAO объясняют это рядом факторов. Во-первых, хронические задержки с техническим обслуживанием. Судоверфи и так забиты заказами, мощностей откровенно не хватает, поэтому кораблям подолгу приходится ждать очереди на ремонт и модернизацию. Во-вторых, нехватка запасных частей. Дефицит вызван нарушениями многих цепочек поставок во время пандемии COVID.

В-третьих, нехватка финансирования амфибийных кораблей. В GAO отмечают, что в настоящий момент в бюджетном планировании ВМС приоритетом пользуются другие морские платформы. Наконец, не хватает технического персонала. Об этом говорят уже не первый год. Причины — сравнительно низкие зарплаты таких специалистов и общее падение уровня соответствующего образования.

В отчете приводятся примеры, как все это влияло на боевую работу флота. Так, в этом году амфибийные группы Boxer и America вместе с транспортируемыми ими экспедиционными частями морской пехоты пропустили крупные учения. Из-за поломок в море нескольким вымпелам пришлось вернуться на базу. В 2020 году у причала сгорел десантный корабль USS Bonhomme Richard. Эта непредвиденная потеря сильно пошатнула и без того неидеальную боеготовность Корпуса морской пехоты.

Морские пехотинцы США во время учений Baltops Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Ворох проблем

В ВМС США два универсальных десантных корабля LHA, семь универсальных десантных кораблей LHD, 13 десантных транспортов-доков LPD и десять больших десантных кораблей LSD. Из них могут выйти в море оба LHA, два LHD, 11 LPD и лишь один LSD. У остальных — технические неисправности. Многие приблизились к предельному сроку службы.

УДК Wasp, старейшему в классе LHD, уже 35 лет, на нем регулярно выходит из строя традиционная паровая силовая установка. Вдобавок для нее не хватает запчастей: их давно не производят. При этом Пентагон рассчитывает повысить срок службы LHD минимум до 40 лет, чтобы не снижать численность корабельного состава флота. Замена паровых установок не предусмотрена, поэтому кораблям придется довольствоваться тем, что есть.

Силовые установки — не единственное слабое место этих УДК. В отчете утверждается, что при выполнении ремонтных работ на 32-летнем амфибийном корабле Essex нарушался технический регламент. Из-за ошибок подрядчиков и плохого контроля со стороны ВМС сварные швы в конструкции понадобилось переваривать заново, что привело к масштабным переделкам и задержкам в ремонте.

Не все гладко и у новых кораблей. Десантный транспорт-док (LPD) Fort Lauderdale, переданный флоту в 2022-м, критикуют за не самый оптимальный монтаж оборудования на борту. Кроме того, у него часто ломается поворотный кран с манипулятором для спуска на воду десантных лодок. Также были неправильно откалиброваны индикаторы уровня топлива и балластных цистерн — не раз вызывали подрядчиков для повторной настройки.

Печальнее всего ситуация с большими десантными кораблями LSD. Полностью боеготовый среди них — только Comstock. Остальные БДК в море выйти не могут — главным образом из-за неудовлетворительного технического обслуживания дизельных двигателей.

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry Источник изображения: © U.S. Navy / MCS 2nd Class Megan Anuci

В 2021 году вывели из эксплуатации БДК Fort McHenry (LSD 43) — за шесть лет до истечения срока службы. Проверочная комиссия Пентагона охарактеризовала корабль как плохо обслуживаемый. На момент списания на нем не были выполнены технические работы на 146 миллионов долларов.

Старые крейсера

К слову, все это напоминает ситуацию с ракетными крейсерами типа Ticonderoga, срок эксплуатации которых Пентагон недавно в очередной раз продлил. По большому счету, эти корабли, вплотную приблизившиеся к предельному, 35-летнему возрасту, уже давно превратились в обузу для военных. Многие годы адмиралы лоббировали в конгрессе разрешение на досрочное списание некоторых крейсеров, однако там эти инициативы блокировали, указывая на недопустимость сокращения флота.

Из 27 кораблей этого типа, принятых на вооружение с 1983-го по 1994-й, в строю остаются девять. В этом году в резерв вывели пять. В том числе Vicksburg, отслуживший 33 года. Пожалуй, его судьба — наиболее яркий пример того, с какими сложностями сталкиваются американцы при модернизации старых вымпелов. Характерно высказывание одного представителя ВМС, опубликованное в 2020-м в Navy Times: "Корабль похож на чертову свалку, которая вдобавок горит".

По мнению многих американских экспертов, возрастная "Тикондерога" с оружием полувековой давности не способна эффективно выполнять боевые задачи. А денег съедает столько, что хватило бы на несколько вымпелов поменьше. К тому же нужно вкладывать средства в модернизацию бортовых систем. Иначе крейсер сможет лишь играть роль "плавучего арсенала", получающего целеуказание для ракет от других платформ.

Проблемы амфибийных десантных кораблей и крейсеров характерны для ВМС США в целом. Мало построить большой и дорогой флот. Нужно его своевременно ремонтировать, пополнять вымпелами, модернизировать. Иначе он очень быстро начнет гореть и тонуть у причальной стенки.