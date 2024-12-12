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Военное обозрение

Турция начала строить одновременно три корвета класса Milgem

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Источник изображения: topwar.ru

Проект корвета Milgem

На верфи турецкой компании Istanbul Denizcilik A.Ş. началась одновременная постройка сразу трёх корветов класса Milgem (тип Ada). Заказчиком являются ВМС Малайзии, которые должны получить все закупленные корабли к концу 2027 года.

Водоизмещение корвета составляет около 2500 тонн, длина 99,56 м, ширина 14,42 м, осадка 3,94 м. Максимальная скорость 26 узлов; дальность действия превышает 4000 морских миль при ходе на 14 узлах; время нахождения в море 14 дней. Экипаж состоит из 111 моряков.

Вооружение представлено 76-мм главным орудием от местной компании Havelsan, 8 ПКР ATMACA (2х4) разработки Roketsan, 4 южнокорейскими ЗРК малой дальности (до 20 км) Haegung (16 пусковых ячеек), одной 30-мм вспомогательной дистанционно управляемой артустановкой SMASH от Aselsan, двумя системами запуска ложных целей.

Проект Ada («остров») становится одним из наиболее востребованных в мире. Головной корабль начал строиться в 2005 году. Первый зарубежный заказ был размещён в 2018 году. К настоящему времени ВМС Турции имеют на вооружении 5 корветов этого типа, Пакистан – 1 плюс 3 спущены на воду. Также заказчиком кораблей этого класса является киевский режим, для нужд которого строятся 2 корвета (один проходит ходовые испытания).

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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Пакистан
Турция
Южная Корея
Компании
Aselsan
Roketsan
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