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ТАСС

Эксперт Пак Пён Хван заявил, что Сеулу будет не до поставок оружия Киеву

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Директор Института евразийских стратегических исследований уверен, что сейчас правительство Южной Кореи "во внешней политике в первую очередь будет заниматься смягчением последствий объявления военного положения"

СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Для внешней политики Республики Корея вопрос о возможности поставок оружия на Украину пока не будет приоритетным из-за последствий введения военного положения. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Пён Хван.

"Сейчас правительство во внешней политике в первую очередь будет заниматься смягчением последствий объявления военного положения, поэтому [ему] будет не до рассмотрения вопроса поставок оружия на Украину", - сказал эксперт.

"Военное положение Юн Сок Ёля нанесло серьезный удар по международному имиджу Республики Корея. Страна была признана развитой благодаря демократии и экономическому развитию, в последнее время Республика Корея стала привлекательной страной благодаря распространению корейской популярной культуры по всему миру", - указал Пак Пён Хван.

По его словам, иностранные государства избрали "осторожный подход" к отношениям с Сеулом: из-за случившегося отложили визиты премьеры Швеции и Японии. Ранее были перенесены на неопределенный срок переговоры по линии консультативной группы по ядерному планированию между Республикой Корея и США, которые должны были состояться в Вашингтоне. Удар по международной репутации Республики Корея также привел к "падению доверия со стороны инвесторов". "Вона значительно упала, это окажет влияние на цены в стране", - добавил аналитик. 9 декабря курс воны упал до минимума за два года.

Утверждение об отправке войск КНДР в РФ пока больше не является проблемой для Южной Кореи. "Более того, вопрос о поставках оружия на Украину в этой ситуации не может представлять интереса", - заявил эксперт, отметив, что усилия Украины в этом вопросе не будут иметь результата.

Комментируя недавно опубликованные Республикой Корея "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в РФ военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В Москве неоднократно опровергали обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР. 

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