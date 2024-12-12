Индия в декабре отправит в космос беспилотную миссию

Аналогичные миссии "намечены на третий квартал 2025 года и первый квартал 2026 года", рассказал госминистр Джитендра Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Индия до конца года отправит в космос беспилотную миссию в рамках подготовки к реализации программы пилотируемых космических полетов "Гаганьян". Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском кабинете министров науку и технологии, а также атомную и космическую отрасли.

"Первая беспилотная миссия запланирована на конец 2024 года", - сказал он, добавив, что аналогичные миссии "намечены на третий квартал 2025 года и первый квартал 2026 года соответственно", - говорится в распространенном ответе госминистра, направленном в парламент.

По его словам, все двигательные системы пилотируемой ракеты-носителя доставлены на космодром Шрихарикота, система спасения экипажа для миссии также достигла стартового комплекса, а системы орбитального модуля находятся на завершающей стадии интеграции. Космонавты также завершили два из трех семестров индийского этапа своей подготовки. Первая пилотируемая миссия запланирована на четвертый квартал 2026 года.

Программа "Гаганьян" предусматривает осуществление пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту и закладку основ технологий, необходимых для дальнейшего освоения Индией космоса в долгосрочной перспективе.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была перенесена на 2025 год. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.

Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль".