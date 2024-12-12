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Военное обозрение

«Создаст большую зону поражения»: Тайвань массово выпускает крылатые ракеты Wanjian

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Источник изображения: topwar.ru

Тайвань массово выпускает крылатую ракету Wanjian; производство крупной партии КР уже завершено.

Как указывается в местном издании Liberty Times, данная ракета, «создавая большую зону поражения», позволяет наносить упреждающие удары «по ключевым позициям коммунистов». Отмечается, что было изготовлено более 150 единиц Wanjian-1 (ранее, в периоды пиковой нагрузки, выпускалось около 50 в год) с дальностью действия 200 км.

При этом ведётся разработка версии Wanjian-2 с увеличенной дистанцией полета, которая составит 400 км. Новая модификация в скором времени должна поступить в мелкосерийное производство.

Разработка ракеты Wanjian, также известной как Wan Chien или «Бомба десяти тысяч мечей», стартовала в начале 2000-х годов и велась научно-техническим институтом Чун-Шань (NCSIST). Данное изделие создавалось для нейтрализации стратегических целей, таких как ВПП, РЛС и скопления войск на юго-восточном побережье материкового Китая.

Источник изображения: topwar.ru

Используя опыт проектирования западных ракет, в частности американской AGM-154 JSOW и франко-британской Storm Shadow, разработчики заимствовали у них ряд новшеств. Ракета управляется и наводится с помощью GPS, ИНС, TERCOM [движение по цифровой карте рельефа местности], ИК-ГСН. Турбовентиляторный двигатель позволяет развивать дозвуковую скорость до 0,8 Маха.

Масса боеголовки составляет 350 кг, она оснащена суббоеприпасами с задержкой подрыва. Они спроектированы таким образом, чтобы проникать сквозь поверхности и взрываться под землёй, нанося максимальный ущерб укреплённым целям.

Ракета поступила на вооружение в 2011 году и была запущена в серийное производство в 2015 году после системной интеграции с тайваньским истребителем AIDC F-CK-1 Ching-Kuo. Самолет может нести по одной ракете на каждой консоли крыла.

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