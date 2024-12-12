Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик

Разработчик Маслак: дрон-ПВО не должен уступать зенитной управляемой ракете

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать зенитной управляемой ракете, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.

"Работы над программным обеспечением для дрона-ПВО находятся в процессе его создания, мы активно тестируем и дорабатываем алгоритмы. Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете", - сказал разработчик.

Он также добавил, что проблема с разработкой дрона-ПВО заключается в том, что он должен распознавать цели в условиях плохой видимости, то есть ночью, в тумане или во время дождя. "Ведь враг может атаковать наши объекты в любую погоду и в любое время суток", - отметил Маслак.