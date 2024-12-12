Шведские «Леопарды» ВСУ получили советский «Контакт»

«РГ»: переданные Киеву танки Strv 122 оснастили динамической защитой «Контакт»

Переданные Киеву шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122) получили блоки динамической защиты «Контакт» советской разработки. Защищенность машин оценили в публикации «Российской газеты».

Отмечается, что Strv 122, которые построены на базе Leopard («Леопард») 2A5, считаются самыми защищенными машинами в арсенале Вооруженных сил Украины. Однако их также успешно поражают. Поэтому борт корпуса и башни танков оснастили «Контактом».

«Как считают специалисты, и такая "модернизация" не поможет Strv 122: при возвращении на фронт они в любом случае будут быстро уничтожены», — пишет издание.

Strv 122 начали выпускать в 1995 году. От базового «Леопарда» 2A5 машина отличается наличием дополнительных модулей композитного бронирования, боевой информационно-управляющей системы TCCS и усиленной подвеской.

Ранее в декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что ВСУ перенимают отдельные подходы российских специалистов по защите бронетехники.