В группировке "Запад" начали использовать FPV-дроны с новой прошивкой

Она позволяет БПЛА обходить РЭБ и чаще достигать цели, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Техники в лаборатории по ремонту дронов группировки "Запад" начали применять новую прошивку для FPV-дронов, которая позволяет эффективно обходить РЭБ и чаще достигать цели, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В данной лаборатории мы осуществляем ремонт, производство, прошивку, настройку различных БПЛА, как коптерного типа, так и FPV-дронов. Занимаемся развитием, внедрением различных инноваций, внедрением различных новинок, технических новинок. Мы изучаем все технические особенности коптеров противника и превосходим их на сегодняшний день. Недавно, например, внедряли новые прошивки защищенные, которые помогают FPV-дронам достигать своих целей. То есть сейчас мы достигли уже того уровня, что у нас практически все FPV-дроны достигают своих целей", - приводит Минобороны слова начальника лаборатории с позывным Теан.

Также на базе лаборатории организовано обучение пилотов-наблюдателей и операторов FPV-дронов, которое позволяет в течение короткого времени подготовить специалиста. Кроме того, на базе лаборатории ведется непрерывное изучение технического оснащения противника.