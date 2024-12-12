В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов

Разработчик Маслак заявил об успешной апробации модуля донаведения FPV-дронов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успешная апробация модуля донавдения FPV-дронов состоялась в российских войсках, изделие активно внедряется в подразделениях, заявил в интервью РИА Новости разработчик программ, генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.

"Основным результатом за 2024 год я могу назвать успешную апробацию и релиз нашего модуля донаведения, который сейчас уже активно внедряется в войсках", - сказал Маслак.

Кроме того, по его словам, компания также выпустила разведывательный комплекс с функцией машинного зрения, позволяющий в автоматическом режиме искать цели и наносить их на карту.

"Оба этих комплекса мы уже начали активно переводить, насколько это возможно, на комплектующие отечественного производства", - добавил Маслак.