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Интерфакс-АВН

"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти

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Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник изображения: presstv.ir

Дубай. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "Хезболла" продолжит оказывать поддержку Сирии и надеется, что после стабилизации положения внутри страны Дамаск будет активно выступать против израильской агрессивной политики, говорится в заявлении, распространенном радикальным движением.

"Мы останемся опорой Сирии и ее народа в их праве определять свое будущее и противостоять своему врагу, узурпирующему израильскому образованию", - подчеркивается в заявлении.

"Хезболла" выразила надежду на то, что Сирия стабилизируется на своих собственных условиях, добьется своего возрождения и сохранит твердую позицию в отношении израильской оккупации, предотвращая при этом внешнее вмешательство в свои дела.

"То, что происходит в Сирии сегодня, как на народном, так и на политическом уровнях, и вытекающий из этого внутренний и внешний политический выбор являются исключительно правом сирийского народа, свободного от внешних влияний и давления", - говорится в заявлении.

В нем осуждается нанесение Израилем удара по сирийской военной инфраструктуре и содержится призыв к международному сообществу "прекратить эту агрессию и защитить сирийский народ на критическом и поворотном этапе его истории".

При этом "Хезболла" раскритиковала слишком мягкую реакцию международного сообщества, особенно арабских и исламских стран, в отношении продолжающейся агрессии в Сирии, осудила "неограниченную американскую поддержку" этих действий.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удары по 320 сирийским стратегическим объектам после перехода власти в Сирии к вооруженной оппозиции, сообщило во вторник издание The Times of Israel.

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Страны
Израиль
Сирия
США
1 комментарий
№1
12.12.2024 02:25
Не ожидал от Хизбаллы такой быстрой активности в попытках найти новых союзников в Сирии. Но я предвидел что Иран будет пытаться объединиться с новыми властями Сирии против Израиля или по крайней мере найте себе новых прокси в оппозиции.
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