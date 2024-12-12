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РИА Новости

ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У".
Источник изображения: © РИА Новости

Сальдо: ПВО сбивает ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо.

"Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области", - заявил Сальдо.

Он добавил, что российская система ПВО справляется.

"Наши (силы) ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, это мощные такие, с большим зарядом, сбивается или системами ПВО, или системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достаточно эффективно действуют", - подчеркнул Сальдо.

При этом он констатировал, что сам факт наличия у противника дальнобойных ракет, конечно, может нести опасность, однако российские военные научились их уничтожать уже в тылу врага. "Но опасность все равно существует и к ней надо быть готовым, поэтому тут есть ПВО", - заключил губернатор.

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Страны
Россия
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