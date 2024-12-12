ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

Сальдо: ПВО сбивает ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо.
"Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области", - заявил Сальдо.
Он добавил, что российская система ПВО справляется.
При этом он констатировал, что сам факт наличия у противника дальнобойных ракет, конечно, может нести опасность, однако российские военные научились их уничтожать уже в тылу врага. "Но опасность все равно существует и к ней надо быть готовым, поэтому тут есть ПВО", - заключил губернатор.