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Вестник Мордовии

Секретные танки "Нота" с 152-мм пушками вывезли в западные районы Украины

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Создаваемый на Украине в 90-е годы перспективный танк Объект 477А1 "Нота" являлся продолжением многих наработок, полученных в ходе работ над машинами "Молот", которые должны были поступить в танковые подразделения Советской армии.

Перспективная техника создавалась при активной помощи России. Например, установленные на них 152-мм пушки были предоставлены российской стороной. Как, впрочем, и другие критически важные узлы и агрегаты, без которых харьковский танк будущего превращался в тяжелый и дорогой трактор.

Со временем сотрудничество Украины в этой области утратило, по разным причинам, всякий смысл, например в Харькове так и не смогли создать реальный двигатель мощностью более 1200 л.с. Хотя показывались красивые макеты и картинки, их даже возили по выставкам, но дальше этого дело так и не пошло.

К тому же украинская сторона всеми правдами и неправдами пыталась влезть в страны, где отдавали предпочтение российскому оружию: демпенгуя, распространяя различные слухи и устраивая различные провокации.

Поэтому в России решили не зависеть от ненадежных партнеров, и, что называется, лавочку прикрыли. Как и ожидалось, без нашей помощи ничего не получилось. Объекты 477А1 были отправлены на хранение. Время от времени предпринимались попытки все реанимировать, подыскивались богатые арабские спонсоры. Но никто так и не решился ввязаться в эту авантюру.

Поэтому долгие годы опытные образцы ржавели без дела. О них вспомнили один раз, когда решили показать "Ноты" на параде в Киеве, но машины находились в совершенно убитом состоянии, и от этой затеи быстро отказались.

По некоторым данным, в настоящее время танки вывезены из Харькова в западные районы, хотя они давно уже не представляют какой-либо технической ценности.

Роман Катков

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Страны
Россия
Украина
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