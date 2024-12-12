Найти и обеспечить: в Минобороны на фоне отставок введут должности офицеров-снабженцев

В батальонах Воздушно-десантных войск планируется ввести должности заместителя командира по тылу. Офицеры будут отвечать за снабжение боеприпасами, снаряжением, амуницией и другими материальными средствами. Эксперты отмечают, что замы по тылу должны помочь своевременному снабжению подразделений всем необходимым — это в условиях боевых действий имеет важное значение. Также они напомнили, что военная спецоперация вскрыла серьезные проблемы в структурах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Некоторые высокопоставленные генералы стали фигурантами уголовных дел, среди них — экс-замминистра обороны по тыловому обеспечению Дмитрий Булгаков.

В батальонах Воздушно-десантных войск планируется ввести должности заместителя командира по тылу. Офицеры будут отвечать за снабжение боеприпасами, снаряжением, амуницией и другими материальными средствами. Эксперты отмечают, что замы по тылу должны помочь своевременному снабжению подразделений всем необходимым — это в условиях боевых действий имеет важное значение. Также они напомнили, что военная спецоперация вскрыла серьезные проблемы в структурах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Некоторые высокопоставленные генералы стали фигурантами уголовных дел, среди них — экс-замминистра обороны по тыловому обеспечению Дмитрий Булгаков.

Новые штаты ВДВ

В штатное расписание батальонов ВДВ будет введена должность заместителя командира по тылу. В сложившихся условиях, особенно если батальон ведет боевые действия в зоне СВО, на офицеров материально-технического обеспечения (МТО) ложится большая ответственность — от их работы во многом зависит боеспособность подразделений. По этой причине было принято решение о введении новой должности, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

По словам собеседников «Известий», эти должности в батальонах были упразднены во времена, когда главой военного ведомства был Анатолий Сердюков. На данном этапе в подразделениях ВДВ их решили вернуть, отметили они.

СВО показала, что нужно тем или иным формированиям для эффективной боевой работы и на что стоит обратить внимание, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Заместитель командира батальона по тылу получит подчиненных, которые ему будут помогать решать вопросы снабжения, наверняка увеличат количество транспорта, — объяснил эксперт. — Скорее всего, это будет офицер в звании майора: командир батальона обычно в звании подполковника, а его замы — на ступеньку ниже. Конечно, офицеры в должности заместителя командира батальона по тылу будут иметь гораздо большие авторитет и полномочия. Это оправданно. Им отвечать за то, чтобы военнослужащие подразделения были обеспечены всеми видами положенного им довольствия.

Опыт СВО, отметил эксперт, показывает что батальоны часто действуют в отрыве от основных сил полка, также они часто выделяют штурмовые группы для самостоятельных действий.

— Для них нужны дополнительные боеприпасы, продукты питания, оснащение, амуниция и многое другое, — продолжил Виктор Литовкин. — Усложняется и логистика доставки всех этих материальных ценностей. Исходя из этого, становится ясно, что вопросы снабжения надо решать на более высоком уровне. По этой причине, я считаю, введение новой должности оправданно. Важно, что решение родилось в ходе специальной военной операции, значит, оно продиктовано жизнью.

Командирам батальона приходится решать множество задач, связанных с тыловым обеспечению своего подразделения, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— В условиях СВО, когда батальоны стали более самостоятельными тактическими единицами, актуализировался вопрос обеспечения их действий, — отметил он. — Вопросы МТО стали более сложными и важными, а грамотное распределение ресурсов на уровне полка, куда входят несколько батальонов, затруднительным. В зависимости от решаемых боевых задач у батальонов могут быть разные запросы. Теперь их и формулировать, и решать придется батальонным заместителям по тылу. Раньше во многом эти обязанности ложились на комбата, но на линии боевого соприкосновения он должен заниматься боевой работой. Теперь его разгрузят.

Проблемы тыла

СВО вскрыла довольно много проблем в структурах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. В ходе проверки были найдены массовые нарушения, по итогам которых возбуждены уголовные дела против высокопоставленных генералов.

26 июля 2024 года был задержан по делу о коррупции экс-замминистра обороны по тыловому обеспечению генерал армии Дмитрий Булгаков. По ходатайству следствия он был арестован и отправлен в московский СИЗО «Лефортово». Как сообщали в суде, в заключенных с Минобороны контрактах были заведомо завышены расходы на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Сейчас Булгаков находится под стражей.

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов 2 сентября арестован за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, генерал, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, получил взятку на сумму более 20 млн рублей за то, что способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе и в зону СВО.

Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов 18 сентября этого года был задержан за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, генерал получил взятку от предпринимателя за предоставление преференций при заключении гособоронзаказа.

Работы в этом направлении еще много, рассказал «Известиям» Александр Перенджиев.

— Важно то, что по стратегическим направлениям порядок наводят, — отметил он. — Теперь надо обеспечить успех на тактическом уровне. То есть добиться четкой работы всего механизма, вникнуть в детали. Кроме того, надо усиливать контроль над тыловыми структурами, особенно в условиях боевых действий.

Крылатые снабженцы

Ранее «Известия» писали, что в России сформируют первую бригаду материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск. Формирование будет подчиняться непосредственно командованию ВДВ и работать в интересах десантников.

Новое соединение будет полностью оснащено техникой, приспособленной для перевозки военно-транспортными самолетами и вертолетами.

Причем практически вся техника соединения сможет десантироваться посадочным способом, а часть машин — даже парашютным.

Появление бригады значительно повысить автономность и боевые возможности «крылатой пехоты». Бригада МТО будет незаменима при длительных боевых операциях и развертывании за рубежом. При создании новой структуры был использован опыт, полученный в ходе СВО и применения сил ОДКБ в миротворческих операциях.

Богдан Степовой

Владимир Матвеев

Юлия Леонова