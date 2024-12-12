Минпромторг РФ планируется наделить полномочиями по ведению реестра разработчиков и производителей беспилотных авиасистем

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - В повестке заседания правительства РФ в среду вопрос о наделении Минпромторга рядом полномочий, в том числе по ведению реестра разработчиков и производителей беспилотных авиасистем, сообщила пресс-служба кабмина.

На заседании рассмотрят изменения в постановление правительства РФ от 5 июня 2008 года №438 (в части внесения изменений в положение о министерстве промышленности и торговли РФ)

Как говорится в материалах к заседанию, проект постановления, в частности, подразумевает наделение Минпромторга России полномочиями по "формированию и ведению единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих".

Помимо этого, Минпромторг планируется наделить полномочиями по "осуществлению подтверждения соответствия организаций сектора промышленного дизайна, инжиниринговых организаций (инжиниринговых центров) в сфере создания промышленной продукции и в сфере создания промышленного производства требованиям, установленным Правительством, по формированию и ведению реестра таких организаций".