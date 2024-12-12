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ТАСС

Словакия намерена поддержать бразильско-китайский план урегулирования на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр республики Роберт Фицо отметил, что Пекин и Бразилиа сыграют "чрезвычайно важную роль" в урегулировании конфликта

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Словакия всеми имеющимися у нее возможностями поддержит план мирного урегулирования конфликта на Украине, выработанный Бразилией и Китаем. Об этом заявил журналистам словацкий премьер-министр Роберт Фицо по итогам переговоров с временно исполняющим обязанности главы бразильского государства, вице-президентом страны Жералду Алкмином.

"Мы предлагаем все наше скромные возможности, которые имеются у Словакии, чтобы поддержать этот план разными формами. Выражаю убеждение, что Бразилия совместно с Китаем, а также с другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль [в урегулировании ситуации на Украине] и будут остановлены военные операции на территории Украины", - сказал Фицо, находящийся с визитом в Бразилии.

КНР и Бразилия в мае представили меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса". В нем подчеркивается, что только переговоры могут привести к разрешению конфликта, и отмечается необходимость организации мирной конференции, с проведением которой были бы согласны РФ и Украина.

Словакия и Бразилия, по словам Фицо, едины во мнении о необходимости реформы ООН. Обе страны выступают за расширение состава Совета Безопасности ООН. Братислава рассчитывает на поддержку Бразилией своей кандидатуры в качестве временного члена Совбеза ООН в период 2028-2029 года.

Фицо назвал максимально конструктивным визит в Бразилию. В ходе него были, в частности, подписаны межправительственное словацко-бразильское соглашение о сотрудничестве в области обороны и обмена секретной информацией и меморандум о взаимопонимании при взаимодействии полиции обеих стран. 

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