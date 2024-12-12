Новые пакеты американской военной помощи Украине

Министерство обороны США 7 декабря 2024 года объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом 988 млн долларов. Данный пакет выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), - то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. В связи с тем, что это вооружение и имущество должно быть еще законтрактовано, а затем изготовлено, то основная его часть должна быть поставлена Украине через достаточно длительное время. Это 22-й пакет военной помощи Украине по линии USAI, выделенный с февраля 2022 года.

Сбитый в зоне боевых действий на Украине барражирующий боеприпас Disruptor семейства Phoenix Ghost американской компании Aevex Aerospace, производимого специально для поставок вооруженным силам Украины по программам американской военной помощи, 2024 год (с) социальные сети

В данный пакет по линии USAI вошли:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- различные беспилотные авиационные комплексы,

- оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетанковой техники.

Кроме того, ранее, 2 декабря министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 725 миллионов долларов, предоставленого распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA). Данный пакет является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 70-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 16-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

В данный пакет по линии PDA вошли:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS,

- зенитные управляемые ракеты Stinger,

- боеприпасы для комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами,

- различные беспилотные авиационные комплексы,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противопехотные мины,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- ручные одноразовые противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры,

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.