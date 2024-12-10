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ТАСС

Госдеп: США вооружат всех новобранцев, если на Украине снизят призывной возраст

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон также готов обучить новых военнослужащих

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники готовы вооружить и обучить всех новобранцев в случае снижения призывного возраста на Украине. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Вы слышали, что госсекретарь [США Энтони Блинкен] говорил об этом, когда мы были в Брюсселе на прошлой неделе. В конечном итоге решения о составе своих вооруженных сил должны принять сами украинцы, - сказал Миллер. - Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их".

4 декабря Блинкен в интервью агентству Reuters заявил, что Соединенные Штаты и союзники настаивают на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет. Вовлечение молодых людей в войну необходимо, считает он.

Комментируя слова Блинкена, источник в офисе Владимира Зеленского пояснил, что если украинский конфликт завершится до середины 2025 года, то потребности в снижении возраста мобилизации нет. В случае, если мирные переговоры сорвутся, "рано или поздно возраст мобилизации придется снижать", и офис Зеленского "на это пойдет, найдя сотни причин, чтобы пояснить изменение позиции", добавил он. 

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США
Украина
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