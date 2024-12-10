Алаудинову присвоили звание генерал-лейтенанта

О его назначении заместителем начальника ГВПУ стало известно в апреле 2024 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинову.

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Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

О назначении Алаудинова заместителем начальника ГВПУ стало известно в апреле 2024 года.