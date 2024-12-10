Звание генерала армии присвоили замминистра обороны РФ Евкурову и Горемыкину

Этим же указом заместителю министра обороны Андрею Булыге присвоено звание генерал-полковника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заместителям министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину присвоено звание генерала армии.

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Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Этим же указом заместителю министра обороны Андрею Булыге присвоено звание генерал-полковника, а еще одному замглавы военного ведомства Павлу Фрадкову - звание генерал-лейтенанта.