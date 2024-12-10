Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную "мину" (Haqqin.az, Азербайджан)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС Джозеп Боррелл (слева направо) выступают перед СМИ после совместной встречи высокого уровня ЕС-США-Армения в поддержку устойчивости Армении в штаб-квартире ЕС.

Haqqin: США надеются использовать Армению для реализации своих планов в регионе

Уходящая администрация Джо Байдена делает ставку на превращение Армении в форпост США на Южном Кавказе, пишет Haqqin. Автор статьи уверен, что полагаться на Вашингтон не следует — это почти наверняка выйдет боком.

Фархад Мамедов

Как уже сообщалось, несколько дней назад министр обороны Армении Сурен Папикян посетил Вашингтон, чтобы в числе прочих вопросов обсудить с одной из ведущих американских компаний условия контракта на пошив новых униформ для армянской армии, о чем haqqin.az уже писал в одной из предыдущих статей.

Помимо этого, Папикян был принят в Пентагоне министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил с ним ряд вопросов, посвященных реформам в регулярной армии Армении.

Для армянской стороны, как признался сам Папикян, приоритетными направлениями взаимодействия с Соединенными Штатами являются боевая подготовка, развитие института подготовки сержантского состава, уровень военного образования и так далее.

В свою очередь, Ллойд Остин назвал визит министра Папикяна в США "историческим", добавил, что Вашингтон всецело поддерживает независимость и суверенитет Армении (по-видимому, от России — ред.) и выразил готовность продолжать содействие реформам в ВС Армении.

Отметим, что визит Папикяна в США совпал по времени с проведением в Астане саммита ОДКБ, на котором вновь обсуждался вопрос о приостановке деятельности Еревана в этой организации. А вскоре после завершения саммита премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отношения Армении с ОДКБ достигли "точки невозврата". Что было истолковано наблюдателями как, по сути, отказ Еревана от возвращения Армении под эгиду Организации Договора о коллективной безопасности.

Что же касается вопроса официального выхода Армении из ОДКБ, то напрямую он зависит от гарантий безопасности со стороны США и ЕС, которые ждет Ереван. Но поскольку членство Армении в НАТО, как единственно приемлемая для Еревана гарантия, маловероятно, Армения стремится углубить военно-оборонные отношения с США и рядом западных стран.

Напомним, что двустороннее американо-армянское военное сотрудничество вышло на новый уровень после 2022 года, и теперь Пентагон фактически координирует в соответствии со стандартами НАТО программу реформирования армянской армии, потерпевшей поражение во Второй Карабахской войне. Именно с этой целью в Министерство обороны Армении был направлен спецпредставитель Пентагона, курирующий под эгидой посольства США в Ереване процесс реализации военной реформы.

Как известно, США решили поднять отношения с Арменией на уровень стратегического партнерства, что создает основу для более масштабной поддержки Еревана, в том числе в военной сфере.

Совместные военные учения вооруженных сил США и Армении носят отныне регулярный характер, а высокопоставленные представители Пентагона все чаще посещают Ереван.

Кроме того, США полностью поддерживают вооружение Армении Грецией и Францией, входящих в Североатлантический альянс. При этом не исключено, что и Вашингтон также осуществляет прямые поставки оружия для Армении.

Уходящая администрация Джо Байдена, не скрывая, делает ставку на превращение Армении в форпост США на Южном Кавказе, что с точки зрения Вашингтона может ослабить влияние России в регионе и одновременно восстановить военный потенциал Армении, создавая некий баланс с вооруженными силами Азербайджана. Именно этот курс администрации президента Байдена стал в последние годы одной из главных причин усиления геополитической напряженности на Южном Кавказе.

Более того, эта политика значительно ослабила роль США в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В результате официальный Баку отказался недавно от посреднических усилий государственного секретаря США Энтони Блинкена в переговорах между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, которые планировалось провести на Мальте.

Возвращаясь же к визиту министра обороны Армении в США, напомним, что он состоялся всего за несколько недель до истечения срока полномочий администрации Джо Байдена.

На первый взгляд, этому визиту можно было и не придавать особого значения, поскольку глава Пентагона Ллойд Остин, обсуждавший с Суреном Папикяном реформы и программы модернизации армянской армии, вскоре передаст кресло министра обороны представителям Республиканской партии. Если бы не более чем очевидное стремление администрации Белого дома использовать последние дни своего мандата, чтобы передать Армении определенные "подарки" в виде военной помощи и зафиксировать таким образом планку американо-армянских отношений на высоте, которую администрация Трампа не сможет проигнорировать, и, не исключено, будет поддерживать. Выражаясь образно, руками шефа Пентагона президент Байден заложил напоследок еще одну "мину" в региональную повестку.

Очевидно, что Армения будет использовать все доступные ресурсы, включая лоббистские возможности в США, чтобы добиться продолжения военной и политической поддержки курса Еревана уже при администрации Трампа. Хотя на данный момент никто в политических кругах Вашингтона не берется предсказать, какой курс в отношении Южного Кавказа изберет администрация республиканцев. Большинство американских аналитиков считает, что Южный Кавказ для Дональда Трампа, как, впрочем, и сама Армения, не являются приоритетными направлениями внешней политики.

С другой стороны, Россия регулярно предостерегает Армению от излишних иллюзий по поводу американских обещаний, выразительно кивая на Украину. Из чего можно предположить, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ставка Еревана на США, как на нового "спасителя", может оказаться чрезвычайно рискованной.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, известный американский экономист и исследователь, уверен, что "США никогда не станут спасать Армению".

"Бытует такой миф, дескать, США нас спасут, — сыронизировал Сакс в интервью подкасту Conversations on Groong. — Я сталкивался с этим мифом по всему миру, а потому уверен, что США никогда не станут спасать Армению. Не потому, что имеют что-то против Армении, а потому, что 99% граждан США вообще не знают, где именно находится Армения, и им все равно. Я не хочу выглядеть жестоким, но хочу быть правдивым. Всю свою жизнь я видел, как разные страны ждали чудес от США, но ничего хорошего из этого не выходило. Более того, часто случалось что-то очень плохое".

В том же подкасте Джеффри Сакс отметил, что весной 2008 года в Совете по международным отношениям США выступал президент Грузии Михаил Саакашвили, в частности, сказавший: "Мы [Грузия] — центр Европы, мы — европейская страна, мы собираемся стать членами НАТО и членами Европейского союза".

"Я вышел с этой встречи, позвонил своей жене и сказал: „Этот человек сумасшедший, он собирается уничтожить свою страну“, — признался профессор Колумбийского университета. — Мой совет [тем, кто надеется на США] остается неизменным: смотрите на карту и старайтесь иметь хорошие отношения с соседями. Я говорю это всем странам".

В конце интервью Сакс выразил мнение, что три страны Южного Кавказа — Россия, Турция и Иран, которые являются также региональными державами, должны вести "систематический диалог".