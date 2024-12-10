Южная Корея развёртывает лазерные комплексы Block-I для защиты Сеула от беспилотников КНДР

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея осуществляет развёртывание зенитных комплексов Block-I (также известных как Skylight или Cheongwang), представляющих собой стационарную оптоволоконную лазерную систему мощностью 20 кВт, которая способна нейтрализовать беспилотники.

Первыми получающими её подразделениями являются части, размещённые на передовой и в столице Сеул. Как указывается в западной прессе, пока такие страны, как Британия со своей системой Dragonfire и Израиль с Iron Beam, всё ещё разрабатывают аналогичные комплексы, Южная Корея уже запустила их в серийное производство и активно поставляет в войска.

Стоимость выстрела из Block-I оценивается в $1,45. Лазерное оружие, созданное компанией Hanwha Aerospace, обладает мощностью 20 кВт и предназначено для нейтрализации небольших БПЛА на расстоянии 2–3 км. Производство началось в июле 2024 года в рамках контракта на $72,5 млн, заключенного в июне.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает Минобороны страны, во время испытаний в апреле 2023 года система показала 100-процентную эффективность против намеченных целей. Несмотря на то, что Block-I эффективен против угроз на коротких дистанциях, он не предназначен для противодействия МБР или массированным атакам дронов.

Будущие версии системы будут обладать расширенными возможностями. Вариант Block-II будет мобильным, базируясь на шасси РСЗО K239. Модификация Block-III мощностью 100 кВт предназначена для перехвата более крупных целей, таких как баллистические ракеты и самолёты.