Геополитическая воронка

События прошедших выходных дали повод для не совсем оптимистичных размышлений. Но обо всем по-порядку.

В целом трехсторонние переговоры в Париже между Трампом, Макроном и Зеленским показали, что в ближайшей перспективе останавливать конфликт на Украине никто не намерен. Это касается и позиции самого Трампа относительно Украины. Она далеко не однозначна, а риторика будущего главы Белого дома постепенно меняется. О чем свидетельствуют его слова о намерении и далее продолжать финансирование Украины, однако якобы не в том количестве, как было при Байдене. О прекращении военной/финасовой помощи речи не шло и вовсе. Более того, американский истеблишмент давит на Киев по отношению снижения призывного возраста «добровольцев».

Между тем, ребром стоит финансовый вопрос. Так, глава Пентагона Остин заявил, что США за время конфликта потратили на Украину более 60 млрд долл. И здесь стоит вспомнить англосаксонскую фразу: «деньги должны делать деньги». То есть фактически это означает, что вложенные в украинский проект средства должны принести дивиденды.

Еще одной важной деталью является прямая заинтересованность глубинного государства нанести стратегическое поражение России. Трамп, в данном случае – орудие в их руках. Тому подтверждение его риторика в ходе предвыборной гонки, создавшая определенный фон, выгодный для него самого и республиканской партии в целом. Однако, все инициативы Трампа о мирном урегулировании исходят исключительно с позиции силы. Кроме того, о долгосрочных гарантиях безопасности для России речь не идет вовсе. По сути, все предложенные Трампом и Ко варианты ведут к заморозке конфликта, что не устраивает Россию.

Вместе с тем, еще одним аргументом продолжения конфликта являются все доктринальные и концептуальные документы США в области безопасности, где Россия – геополитический противник. Вряд ли Трамп намерен что-то в них менять. Более того, даже если бы и хотел, то все ровно ему никто не даст этого сделать. «Золотой миллиард» не поступиться своим влиянием по всему миру и не даст это сделать и избранному президенту.

Следующая важная деталь – события на Ближнем Востоке. Результатом происходящего вряд ли являются благоприятное стечение обстоятельств для трех стран интересантов – США, Израиля и Турции. Скорее, это похоже на спланированные заранее действия спецслужб, следствием чего является удачно завершившаяся многоходовка в Сирии.

Ни для кого не секрет, что именно обстановка на Ближнем Востоке служит ключевым фактором для мировых флуктуаций – от формирования цен на нефть, до борьбы с терроризмом. По сути, начались те самые геополитические сдвиги, которые должны стать ключевым фактором для начала трансформации миропорядка. А, как правило, миропорядок менялся после мировых войн.

Все больше информации сегодня появляется о намерении Запада провести подобный гешефт в Иране. Так, сеть управления СМИ, восприятия и пропаганды НАТО уже переключилась на ИРИ, в частности, на режим Аятоллы.

Попытки выгодополучателей раскачать обстановку в стране по аналогичному с Сирией сценарию – реальная предпосылка для обмена ядерными ударами между Тегераном и, например, Израилем. Начнется крупномасштабная война. Чем это чревато, мы уже писали ранее.

Параллельно с этим Запад во главе с США активизирует подрывную деятельность по всему миру. Цель – создать новые очаги напряженности в регионах с российским влиянием и последующей сменой т.н. вектора. Прокси-силами в данном случае являются как местные радикалы, так и представители спецслужб Украины. В первую очередь это касается постсоветского пространства, во вторую – стран Африканского континента, Ближнего Востока и Латинской Америки. Таким образом будет продемонстрирована несостоятельность России оказывать помощь своим единомышленникам.

Гипотетическая заморозка украинского конфликта лишь подстегнет эти процессы – в Кремле это понимают. Украинские «энтузиасты» наводнят так называемые горячие регионы и тогда полыхнет с новой силой. В данном контексте западные кукловоды держат за пазухой козырь – Пашиняна. Его роль – в самый подходящий для Запада момент демонстративно выйти из ОДКБ, нарушив единство Организации со всеми вытекающими последствиями.

В итоге, пассаж в Сирии является зарождением геополитической «воронки», в которую рискуют быть затянуты большинство стран мира.

Павел Ковалев