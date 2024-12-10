Поднялись на ступеньку выше, но впереди еще много вершин

В декабре исполняется 25 лет Договору о создании Союзного государства. Этот документ был подписан в Москве 8 декабря 1999 года.

Накануне юбилея, 5 декабря, Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, в беседе с которым отметил, что в Союзном государстве уже сделано немало, но необходимо смелее идти дальше. Можно с уверенностью сказать, что под этими словами Глава государства подразумевал также сферу военного и военно-технического сотрудничества, которая занимает важное место среди множества направлений развития Беларуси и России.

На протяжении более четверти века Россия и Беларусь сотрудничают во взаимной поставке вооружений. В настоящее время, по данным белорусского Госкомвоенпрома, 99 предприятий страны поставляют 1880 наименований комплектующих и элементов вооружений для 255 предприятий оборонно-промышленного комплекса России, а доля экспорта из Беларуси составляет в оборонном заказе России около 15 процентов.

Особое значение имеют поставки колесных шасси большой грузоподъемности белорусского производства. На их базе размещаются пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет российских комплексов «Тополь‑М» и «Ярс». На наших шасси также базируются ракетные комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», реактивные системы залпового огня «Ураган‑1М», пусковые установки зенитной ракетной системы С‑400 «Триумф», опытный образец комплекса С‑500 «Прометей». И это далеко не все. На базе шасси минского предприятия собираются машины инженерного обеспечения, тяжелые механизированные мосты, пусковые установки и РЛС обнаружения С‑300П, установки «Смерч», береговые самоходные артиллерийские комплексы «Берег», машины обеспечения боевого дежурства ракетных войск стратегического назначения и другие. Перечень впечатляет: на Россию сегодня приходится около половины всего экспорта Минского ЗКТ, а комплектующие для производства техники поступают на конвейер от 280 российских предприятий.

Вместе с тем, как неоднократно указывал Александр Лукашенко, динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе как отечественного военно‑промышленного производства, так и оборонно-промышленного комплекса России. Современная международная военно-политическая обстановка, не смотря на уже достигнутую высокую степень интегрированности обеих сторон в общий процесс, требует повышения интенсивности взаимодействия.

Как итог, развитие военно-технического сотрудничества имеет важные последствия для двух стран, в частности:

укрепление военного потенциала Союзного государства, которое способствует повышению уровня безопасности в регионе;

усиление военного присутствия Беларуси и России вблизи границ НАТО является сдерживающим фактором для «горячих голов» альянса;

регулярное проведение совместных мероприятий оперативной боевой подготовки, в рамках ОДКБ, демонстрирует высокий уровень координации и готовность к совместным действиям.

Сергей Острына