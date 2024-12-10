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Ростех

Ростех испытал российское остекление для МС-21

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Ростех испытал российское остекление для МС-21
Ростех испытал российское остекление для МС-21.
Источник изображения: rostec.ru

Полностью российское изделие выдержало попадание птицы на скорости более 600 км/ч

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех успешно испытало на прочность новое остекление кабины пилотов МС-21. Полностью российское изделие выдержало попадание птицы на скорости более 600 км/ч. Это один из этапов дополнительной сертификации самолета.

Лобовое стекло кабины пилота МС-21 представляет собой семиплекс — четыре силикатных стекла, склеенных полимерной пленкой. Оно обладает функцией электрообогрева. Благодаря этому остекление не запотевает при перепадах температур и всегда сохраняет высокие оптические свойства.

Также изделие отличается высокой прочностью. Для этого применяют технологию ионообменного упрочнения силикатного стекла. Она позволяет создавать остекление со сложной геометрией, которое в шесть—восемь раз прочнее обычного. Благодаря этому кабина пилотов может выдержать возможную встречу с птицами в воздухе, что повышает безопасность полетов.

«Во время тестов изделие из конструкционной оптики было установлено на штатном месте — в носовой части фюзеляжа. Проведенные испытания полностью подтвердили расчетные характеристики. Аналогичными изделиями, обеспечивающими защиту и комфортный обзор из кабины пилота, оснащается и другой отечественный авиалайнер — SJ-100. Объемы производства российских пассажирских самолетов будут возрастать. Поэтому до 2028 года мы планируем увеличить поставки остекления для „Суперджетов“ в 2,5 раза, для МС-21 — более чем в 11 раз», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Дополнительные сертификационные испытания обусловлены заменой импортных комплектующих авиалайнера на продукцию отечественных производителей. Всего с 2019 года «Технология» провела более 20 видов испытаний нового остекления: на прочность, герметичность, воздействие высоких и низких температур, молний, статического электричества и другие.

ОНПП «Технология» — один из ключевых поставщиков материалов и комплектующих для отечественного авиастроения. Мощности оборудования позволят выполнить масштабные планы в области авиастроения. Наряду с остеклением предприятие выпускает широкую номенклатуру алюминиевых и полимерных сотовых заполнителей, звукопоглощающие конструкции и притираемые панели для перспективных авиационных двигателей, другую высокотехнологичную продукцию.

Также предприятие выпускает широкую линейку высокопрочного остекления для поездов и метро. Испытания таких изделий можно увидеть в проекте Наш Краш.

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