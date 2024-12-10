«Яковлев» разработал автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета SJ-100

Особенность новой разработки — наличие алгоритмов автоматической посадки по категории CATIIIB

Специалисты ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления (САУ) для новейшего отечественного самолета SJ-100.

САУ обеспечивает автоматическое и директорное — формирование системой необходимых для выполнения летчиком команд — управление полетом, а также тягой двигателей. Новая разработка будет реализована в составе комплексной системы управления (КСУ).

Созданные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые реализуются на современных пассажирских самолетах, и позволят выполнять такие задачи, как директорное управление на взлете и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полета.

Особенность новой разработки — алгоритмы автоматической посадки по категории CATIIIB. Она предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также выдерживание направления движения самолета вдоль осевой линии взлетно-посадочной полосы.

«Мы успешно провели предварительные испытания САУ, реализованной в составе КСУ, на интеграционном стенде „Электронная птица“ с участием инженеров и летчиков-испытателей. Следующий этап — установка системы на самолеты и проведение летных доводочных и сертификационных испытаний», — отметил главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов.

В рамках сертификации самолета SJ-100 специалисты компании «Яковлев» проводят статистическое моделирование автоматических посадок с использованием математических моделей по категориям CATIIIA и CATIIIB. В ходе исследований будет выполнено свыше 2 млн посадок со случайным распределением начальных условий. Моделирование должно подтвердить выполнение требований к алгоритмам автоматической посадки, установленным Авиационными правилами.

Superjet-100 — ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта.