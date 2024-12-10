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Техкульт

Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации

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Amber показали на закрытой презентации

Как уже не раз сообщалось в СМИ, в следующем году стартуют продажи российского электромобиля Amber, который разработан в стенах «Мосполитеха» (объединение МГИУ и МАМИ) и ценник на который должен составить порядка 1 млн рублей.

На днях в Сети появилось фото Amber, сделанное во время закрытой презентации — на нем грядущая новинка выглядит заметно лучше, чем его непонятный прототип, показанный около года назад. Напомним, Amber с каркасно-панельной несущей конструкцией с основой из труб и композитными внешними панелями, будет относиться к классу транспортных средств L7, что соответствует тяжелому квадроциклу или внедорожнику, хотя технические подробности машины пока не раскрываются.

Amber показали на закрытой презентации

Производиться новинка будет на мощностях калининградского «Автотора» — в качестве сроков начала массового выпуска называют второй или третий квартал 2025 года, но предсерийный образец уже выпущен и тестируется. Стоит отметить, что инвестиции, выделенные «Автотору» на возведение линии производства электромобилей составляют почти 4 млрд рублей. Она позволит предприятию ежегодно выпускать около 50 000 электрокаров, а сам Amber полностью локализован в России.

Макс Антонов

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Страны
Россия
1 комментарий
№1
10.12.2024 06:45
Что опять за идиотская латинофилия?
Покрасоваться захотели, ах какие буковки красивые - Amber.
ВАУ , три раза!.
"... разработан в стенах «Мосполитеха» ..."
"... полностью локализован в России."
Если автомобиль отечественный, то какого трёхпроцентного - Amber, а не Янтарь?
Или это ведро собираются продавать только за границей? Оно им надо? СЧаз!
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