"Возникнет несколько новых государств". Какая судьба ждет Сирию?

Полковник Ходаренок: на территории Сирии может возникнуть несколько государств

Падение Сирии, свержение ее президента Башара Асада и возможное будущее страны сейчас - одни из самых обсуждаемых тем. Что будет в ближайшее время с этим ближневосточным государством, может ли Сирия разделится на несколько стран и почему Асад лишился власти - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

"Договориться с оппозицией Асад не смог"

Главная причина крушения режима Башара Асада, пожалуй, сам сирийский лидер. И если современным исследователям придется когда-либо составлять его объективную характеристику, ее итоговые строки, наверное, будут выглядеть так: «На всех этапах управления страной и армией Башар Хафез аль-Асад показал полное непонимание природы и сути функционирования государственных институтов и механизмов власти, а также продемонстрировал полнейшую недоговороспособность в работе с оппозиционными силами внутри самого государства».

Перечень того, что не сумел сделать бывший президент Сирии в годы своего руководства страной, весьма обширен и составит как минимум несколько десятков пунктов. Назовем только важнейшие из них. Башар Асад оказался не в состоянии взять под контроль свой собственный семейный клан, деятельность лиц которого имела исключительно деструктивный характер для Сирии, не имел представления о реальной боеготовности и боеспособности вооруженных сил государства, не занимался подбором и выдвижением на ключевые должности достойных высших офицеров (критерии личной преданности и родственных связей в успешной кадровой работе явно недостаточны), игнорировал системную работу с командующими и командирами ВС Сирии и в итоге так и не заметил признаков полного разложения своей военной организации.

Кроме того, в основу урегулирования в Сирии с 2015 года был положен крайне порочный принцип, впоследствии приведший Башара Асада к катастрофе. Предельно коротко: вооруженным формированиям оппозиции, ведущим боевые действия в том или ином районе страны, предлагалось прекратить сопротивление и организованно, вместе с семьями, эвакуироваться в провинцию Идлиб.

Для этого оппозиционерам предоставлялись автобусы, и затем колоннами, под охраной подразделений ВС Сирии и российских войск, их вывозили на северо-запад Сирии. То есть в провинции Идлиб (да и не только в ней) представители сопротивления сгруппировались, привели себя в порядок и восстановили боеспособность. При этом градус их ненависти к правящему режиму с каждым годом только возрастал - и, наконец, этот кипящий котел просто взорвался.

Иначе быть просто не могло. Люди, изгнанные из родных мест и лишившиеся практически всего имущества, работы и различных бизнесов, никаких других чувств к режиму питать не могли. Также до возраста, позволяющего принять участие в боевых действиях, подросли дети перемещенных лиц - и они, выросшие в нужде и лишениях, тоже не могли испытывать к официальному Дамаску ничего, кроме отвращения и злобы.

Договориться с представителями оппозиции Башар Асад так и не смог. Вместо этого он предпочел потерять все 100% своей власти.

Кроме того, немаловажное значение в падении Башара Асада сыграла провальная экономическая политика режима. Никаких улучшений жизни самых широких народных масс в Сирии за годы президентства Башара Асада достигнуто не было. Не был реализован ни один масштабный экономический проект. Разумеется, сыграл свою роль и жесточайший санкционный режим. Только один пример: табло отправлений и прилетов в международном аэропорту Дамаска, одном из крупнейших аэродромных узлов Ближнего Востока, при Асаде было практически пустым - улететь можно было разве что в Ирак, Иран и Афганистан.

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Что будет с Сирией?

Что касается ближайшего будущего Сирии, то вряд ли после сокрушения режима Башара Асада там наступит эра мира и всеобщего благоденствия. Слишком велика вероятность того, что разношерстные вооруженные формирования оппозиции, исповедующие самые крайние формы ислама, передерутся между собой за право контролировать самые лакомые куски сирийского пирога. Обстановка там находится в развитии и еще очень далека от успокоения.

Боевые действия на территории страны, скорее всего, продолжатся. Прежней Сирии уже нет и никогда не будет. Скорее всего, на территории бывшей вотчины Башара Асада со временем возникнет несколько новых государств.

Нельзя исключать, что появится государство курдов. Есть и другие национальные меньшинства (те же друзы), которые могут как минимум потребовать федерализации. Может воспрять духом так до конца и недобитое "Исламское государство" (организация запрещена в России). Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка по поводу будущего устройства Сирии есть свое мнение и у Турции.

Ясно только одно - до какой-либо стабильности и окончательного умиротворения (если это возможно на Ближнем Востоке в принципе) на территории рухнувшей империи Башара Асада еще как минимум несколько десятков лет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок