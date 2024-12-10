Путин считает важным обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в оборонной сфере

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны ОДКБ должны обеспечить технологическое лидерство в военно-технической сфере, шире вводить единые стандарты вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В нынешней непростой международной обстановке важно обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в оборонной сфере. Необходимо вместе работать над вопросами стандартизации вооружений и военной техники, над развитием многостороннего взаимодействия конкретных предприятий и целых отраслей производства, так или иначе связанных с оборонной сферой", - сказал Путин на встрече в Кремле с главами парламентов стран ОДКБ.