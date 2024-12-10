«Война вступила в критическую фазу»: Дания ускоряет поставку ВСУ самоходных гаубиц CAESAR

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Копенгаген на фоне успехов российских войск принял решение ускорить поставку самоходных гаубиц CAESAR, закупленных у французского производителя специально для нужд ВСУ.

Передача «определенного количества» CAESAR Mk1 6х6 входит в пакет военной помощи на сумму €308 млн, который Дания обещала выделить в марте прошлого года. В условиях продвижения российской армии власти страны в сотрудничестве с Францией пытаются ускорить график отгрузки САУ, перенеся срок поставок с 2026 на 2025 год.

Мы делаем это как для того, чтобы гарантировать способность Украины продолжать боевые действия, так и для того, чтобы подать хороший пример

- отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее Копенгаген, помимо прочей военной помощи, передал все имевшиеся на вооружении местной армии 19 САУ CAESAR 8х8. Также были выделены средства на приобретение 16 самоходок Zuzana-2 и производство украинской оборонкой 18 САУ «Богдана».

Война на Украине вступила в критическую фазу. Крайне важно, чтобы мы как можно больше поддерживали Украину. Европа должна начать действовать. Дания находится на переднем крае борьбы Украины за свободу. Мы надеемся, что другие страны также последуют нашему примеру

- заявили в МИД.