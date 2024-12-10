Войти
Военное обозрение

«Война вступила в критическую фазу»: Дания ускоряет поставку ВСУ самоходных гаубиц CAESAR

384
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Копенгаген на фоне успехов российских войск принял решение ускорить поставку самоходных гаубиц CAESAR, закупленных у французского производителя специально для нужд ВСУ.

Передача «определенного количества» CAESAR Mk1 6х6 входит в пакет военной помощи на сумму €308 млн, который Дания обещала выделить в марте прошлого года. В условиях продвижения российской армии власти страны в сотрудничестве с Францией пытаются ускорить график отгрузки САУ, перенеся срок поставок с 2026 на 2025 год.

Мы делаем это как для того, чтобы гарантировать способность Украины продолжать боевые действия, так и для того, чтобы подать хороший пример

- отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее Копенгаген, помимо прочей военной помощи, передал все имевшиеся на вооружении местной армии 19 САУ CAESAR 8х8. Также были выделены средства на приобретение 16 самоходок Zuzana-2 и производство украинской оборонкой 18 САУ «Богдана».

Война на Украине вступила в критическую фазу. Крайне важно, чтобы мы как можно больше поддерживали Украину. Европа должна начать действовать. Дания находится на переднем крае борьбы Украины за свободу. Мы надеемся, что другие страны также последуют нашему примеру

- заявили в МИД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Dana vz.77
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 18:07
  • 2
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 10.12 17:49
  • 1
Ответ на "Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 10.12 17:37
  • 6330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 17:00
  • 4
Уроки Сирии
  • 10.12 16:53
  • 8471
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.12 14:31
  • 0
Симметричные меры
  • 10.12 11:26
  • 1
Сотни Т-72, БМП, десятки МиГ-29, ракеты "Точка" из Сирии могут оказаться на Украине
  • 10.12 06:49
  • 0
Ответ на "Кто победит: натовский ПТРК "Джавелин" или российский "Корнет"? (The National Interest, США)"
  • 10.12 06:45
  • 1
Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации
  • 10.12 01:22
  • 1
Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 10.12 00:39
  • 0
Ответ на "Геополитическая воронка"
  • 09.12 19:04
  • 2
«Превосходят по мощи российские БМП»: ВСУ вооружают новейшей модификацией CV9035 MkIIIC
  • 09.12 17:03
  • 0
Геополитическая воронка
  • 09.12 12:19
  • 6
Минобороны создает бронетехнику, которая определит облик ВС РФ на ближайшее десятилетие
  • 09.12 10:03
  • 0
Поднялись на ступеньку выше, но впереди еще много вершин