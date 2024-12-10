Глава ОСК: у оппонентов РФ не получается ограничить доступ ее оружия на рынок

Они опасаются конкуренции с Москвой, считает Андрей Пучков

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России стараются ограничить доступ российского вооружения на международный рынок во избежание конкуренции, однако заказчики все равно получают его. Об этом Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил журналистам на церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.

"Что касается собственно нашей внешнеэкономической деятельности, понятно, что оппоненты России стараются всеми силами сделать так, чтобы востребованное вооружение России, военная техника не поступали на международный рынок, явно опасаясь конкуренции с нами. Но мы находим, как вы видите, способы сделать так, чтобы наши заказчики получали то, что им нужно", - сказал он.

На заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде в понедельник состоялась передача Рособоронэкспортом ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil. Это четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии. Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК "Северное ПКБ".