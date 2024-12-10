Войти
ТАСС

Глава ОСК: у оппонентов РФ не получается ограничить доступ ее оружия на рынок

388
0
0
Андрей Пучков
Андрей Пучков.
Источник изображения: Игорь Лаптев

Они опасаются конкуренции с Москвой, считает Андрей Пучков

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России стараются ограничить доступ российского вооружения на международный рынок во избежание конкуренции, однако заказчики все равно получают его. Об этом Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил журналистам на церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.

"Что касается собственно нашей внешнеэкономической деятельности, понятно, что оппоненты России стараются всеми силами сделать так, чтобы востребованное вооружение России, военная техника не поступали на международный рынок, явно опасаясь конкуренции с нами. Но мы находим, как вы видите, способы сделать так, чтобы наши заказчики получали то, что им нужно", - сказал он.

На заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде в понедельник состоялась передача Рособоронэкспортом ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil. Это четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии. Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК "Северное ПКБ".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ОСК
РОЭ
СПКБ
Проекты
1135 Буревестник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 18:07
  • 2
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 10.12 17:49
  • 1
Ответ на "Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 10.12 17:37
  • 6330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 17:00
  • 4
Уроки Сирии
  • 10.12 16:53
  • 8471
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.12 14:31
  • 0
Симметричные меры
  • 10.12 11:26
  • 1
Сотни Т-72, БМП, десятки МиГ-29, ракеты "Точка" из Сирии могут оказаться на Украине
  • 10.12 06:49
  • 0
Ответ на "Кто победит: натовский ПТРК "Джавелин" или российский "Корнет"? (The National Interest, США)"
  • 10.12 06:45
  • 1
Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации
  • 10.12 01:22
  • 1
Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 10.12 00:39
  • 0
Ответ на "Геополитическая воронка"
  • 09.12 19:04
  • 2
«Превосходят по мощи российские БМП»: ВСУ вооружают новейшей модификацией CV9035 MkIIIC
  • 09.12 17:03
  • 0
Геополитическая воронка
  • 09.12 12:19
  • 6
Минобороны создает бронетехнику, которая определит облик ВС РФ на ближайшее десятилетие
  • 09.12 10:03
  • 0
Поднялись на ступеньку выше, но впереди еще много вершин