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Эсминец "Зумвальт" вывели из дока без 155-мм орудий

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На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) вывели из дока эсминец "Зумвальт" после завершения демонтажа 155-мм артиллерийских установок в рамках модернизации корабля для интеграции гиперзвукового оружия.

"В партнерстве с ВМС США мы стремимся к скорейшему завершению этой сложной работы, которая предоставит головному эсминцу класса "Зумвальт" возможность применять самую передовую ударную систему", – цитирует Naval News заявление президента и генерального директора Huntington Ingalls Industries Криса Кастнера.

Эсминец "Зумвальт" после демонтажа 155-мм орудий

Huntington Ingalls Industries


Вывод из дока знаменует завершение значительного этапа работы, который приближает корабль к началу испытаний и возвращению в состав американского флота.

Корабль прибыл на верфь в Паскагуле в августе 2023 года. В ноябре "Зумвальт" завели в плавучий сухой док, что ознаменовало начало его переоборудования для интеграции гиперзвуковых ракет. В мае 2024 года с корабля демонтировали первую 155-мм артиллерийскую систему.

Вместо двух 155-мм орудий на "Зумвальте" устанавливают четыре 87-дюймовые ячейки вертикального пуска, каждая из которых сможет вмещать три ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком типа C-HGB (Common Hypersonic Glide Body).

Разработка C-HGB идет совместными усилиями ВМС и Армии США в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар). Предполагается создание двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая будет нести планирующий блок. Ракета-носитель поднимет планер и разгонит его до гиперзвуковой скорости. Затем уже аппарат отстыкуется от носителя и сможет планировать к цели.

Модернизацию "Зумвальта" планируют завершить к 2027–2028 годам. После этого аналогичное обновление должны пройти и два других эсминца этого класса – "Майкл Монсур" и "Линдон Джонсон".

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